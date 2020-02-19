Трудовые мигранты — главный источник валюты для страны

Как посчитали в НБУ, в прошлом 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в страну около $12 млрд. Но я предположу, что это далеко не полная цифра. Реальная цифра может достигать $30 млрд, но ее практически невозможно установить. Ведь все дело в том, что ни НБУ, ни государство в целом просто физически не могут посчитать весь объем валюты, которую люди привозят в страну. Потому что невозможно посчитать наличные деньги, перевозимые в кармане без декларирования.

Если вы работаете за границей и достаточно часто приезжаете домой, допустим, 3-4 раза в год, то вряд ли будет делать банковские переводы с комиссиями и не всегда хорошей конвертацией валюты при переводе, или же делать почтовые или иные переводы.

Вам проще всего просто привезти наличность в своем кармане, и если ее, допустим, $2-3 тысячи, то и декларировать не нужно. Я думаю, так делают многие, причем, возможно, что так люди везут денег больше, чем объем официально переводимых средств.

Посудите сами, к примеру, из Польши, по данным НБУ, в 2019 году было переведено $3,8 млрд. В то же время власти Польши говорят о том, что в стране работает минимум миллион украинцев, причем этот миллион — это те люди, которые находятся там в каждый конкретный момент, то есть единовременно, общий же поток людей сменяющих друг друга еще больше. Так вот $3,8 млрд на 1 млн человек это всего $3800 в год на одного человека. Или же около $300 в месяц на человека. Если исходить из цифры 1,5 млн человек, то среднее значение упадет до $200 в месяц.

Можно посчитать чуть более сложным расчетом в целом по всем трудовым мигрантам. В 2018 году Минсоцполитики посчитали, что 3,2 млн человек постоянно трудятся за границей, а если посчитать сезонных работников, то цифра доходит до 9 млн человек. Из этого можно высчитать, что 3,2 млн человек работающие по 12 месяцев, в год нарабатывают 38,4 млн месяцев на всех.

Плюс к этому еще почти 6 млн временных работников, которые, допустим, трудятся по 2 месяца в году, что даст прибавку еще 12 млн трудовых месяцев. Общая цифра будет около 50 млн месяцев в году. Если 12 млрд разделить на 50 млн, то мы получим среднемесячное значение для одного работника, которое равно $240.

То есть, по данным статистики, трудовые мигранты привозят по $240-300 в месяц. Но, как по мне, эта цифра сильно низкая. Это же среднее значение, то есть больше половины людей привозят меньше этой суммы, и выходит, что значительная часть людей ездит на заработки за $200 — сумму, которая меньше средней и даже меньше медианной зарплаты в Украине. Я не вижу в этом никакого смысла. Ведь люди едут на заработки для того, чтобы заработать больше, чем платят в Украине, а не меньше.

Если эту логику соединить с логикой о перевозимом кэше в кармане без декларирования, то все станет достаточно очевидно. Официальные данные не видят и не учитывают весь объем валютных поступлений в страну от трудовых мигрантов. Реальная цифра может быть в два, а то 3 раза больше.

Оценить реальную точную цифру невозможно, потому что данных об этом нет ни у кого, поэтому в этом вопросе можно только предполагать. Я предполагаю, что минимальная мотивация людей для того, чтобы ехать куда-либо и покидать "зону комфорта", начинается с суммы $300 в месяц, которые они смогут привезти с работы. С зарплатой на уровне $800 в месяц, такое вполне возможно.

Но это минимальная, а не средняя цифра — средняя цифра скорее гораздо больше и составляет $500-600 в месяц, ведь люди за границей получают по $1000-1500 достаточно часто, и есть те, кто зарабатывает гораздо больше. Если предположительно, в совокупности украинцы нарабатывают заграницей 50 млн месяцев на всех, то при среднем значении $600, их величина переводов может достигать цифры $30 млрд. То есть до $20 млрд переводов просто не учтены, потому что они привозятся в виде неучтенной наличности.

Многие могут возразить, что часто мигранты уезжают безвозвратно и перестают пересылать деньги. Это так, но, тем не менее, доля таких людей не так велика, как может показаться. К примеру, в той же Польше в 2018 году украинцы купили 110 тысяч квадратных метров жилья, что соответствует примерно 2 тысячам квартир. Для миллионного потока мигрантов это не так много, большая часть людей все же остаются связаны с Украиной.

Этими неучтенными деньгами как раз и объясняется практически постоянный дефицит внешней торговли Украины, который за 9 месяцев 2019 года составил минус $9,8 млрд. Этим как раз и объясняется слабая чувствительность курса гривни и ВВП страны к спаду промышленного производства.

ВВП Украины в 2019 году вырос, несмотря на сильный спад в промышленности. Потому что, образно говоря, трудовые мигранты сегодня — это самая большая отрасль экономики Украины, больше чем металлургия и сельское хозяйство, и успех заробитчан влияет на экономику страны отнюдь не меньше, чем работа других отраслей экономики. Даже более того, если моя оценка в размере $30 млрд верна, то это означает, что заробитчане за счет своего труда являются самым большим источником валюты для Украины.

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Во всем этом для экономистов таится огромный подвох. Из-за огромного количества неучтенных денег, можно сказать, что все расчетные экономические модели по данным статистики не работают. Ведь по данным статистики, можно сказать, что Украина неплатежеспособна, поскольку есть и торговый дефицит и одновременно отток капитала, и можно найти огромное количество финансовых дыр.

Плюс к этому, модели не могут выявить неучтенный приток денег с другого угла зрения, допустим, через призму расчета совокупного потребления или каких-либо других показателей, потому что в Украине велика доля теневой экономики, а потому ни с какого ракурса невозможно собрать достаточно данных для полноценной оценки ситуации. Но экономисты все равно считают, и их расчеты в основной массе негативны, а потому они часто приходят к выводу, что гривня должна постоянно падать. Но труд заробитчан перечеркивает все эти негативные расчеты. Экономическая ситуация в стране лучше, чем может показаться.