Уголовная ответственность за "нематериальный ущерб" возвращается

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, который позволит силовикам с еще большей силой "кошмарить" приглянувшийся им бизнес. В случае подписания документа Президентом, к ответственности за нематериальный ущерб снова смогут привлекать не только чиновников, но и должностных лиц предприятий. Причем взаимодействовать с госорганами такому бизнесу для "совершения преступления" будет совсем не обязательно.

Проект закона 2621 "О внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности" в буквальном смысле состоит всего из нескольких строк. В примечаниях к статье 364 Уголовного кодекса предлагается изменить формулировку относительно того, что же считать существенным ущербом, нанесенным должностными лицами. Теперь для квалификации преступления ущерб может быть не только материальным (исчисляемым в деньгах), но и нематериальным (например, нанесение вреда авторитету госорганов). Проблема в том, что вместе с чиновниками под одну гребенку попали и предприниматели.

История вопроса корнями уходит в 2014 год. Тогда в порыве внесения антикоррупционных изменений в законодательство и с целью ускорения процесса получения безвиза с Европейским союзом, среди прочего, парламент внес в Уголовный кодекс поправку, которая фактически упростила жизнь коррупционерам и чиновникам.

За злоупотребление служебными полномочиями, если это привело к существенному ущербу, уголовную ответственность могут понести и чиновники, и руководители частных компаний. При этом чиновник может получить наказание до 6 лет тюрьмы, представитель частных структур — ограничение свободы до двух лет. До 2014 года существенным ущербом считался как материальный (исчисляемый в деньгах), так и нематериальный ущерб.

Законом 1261-VII от 13 мая 2014 года нематериальный ущерб фактически декриминализовали. То есть действия должностных лиц, злоупотребляющих властью или служебным положением, стало возможно квалифицировать как преступления только в случаях, когда они приводили исключительно к материальному ущербу, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Из-под действия уголовного закона выпали нарушение избирательных, трудовых, жилищных прав, подрыв авторитета и престижа органов государственной власти или органов местного самоуправления, нарушение общественной безопасности и общественного порядка, создание условий, затрудняющих выполнение предприятием, учреждением, организацией своих функций, сокрытие преступлений. Все они перестали быть квалифицирующим признаком служебных преступлений. Фактически многие чиновники оставались безнаказанными, если ущерб нельзя было посчитать.

В законопроекте 2621 Президент Владимир Зеленский предлагает исправить этот "недочет" и вернуть формулировки, которые позволят криминализировать нематериальные убытки. Однако "под раздачу" неожиданно попал бизнес. Дело в том, что предлагаемая правка касается сразу 5 статей УК: 364, 364-1, 365, 365-2 и 367. 2 статьи являются чисто "чиновничьими" (364, злоупотребление властью или служебным положением; 365, превышение власти сотрудником правоохранительного органа), в трех других может фигурировать бизнес:

Статья 364-1. Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы;

Статья 365-2. Злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги (эксперты, арбитражные управляющие, частные исполнители, независимые посредники, члены трудового арбитража, третейские судьи, госрегистраторы, нотариусы, государственные и частные исполнители);

Статья 367. Служебная халатность.

Особенно пугающе выглядит новая правка в применении к статье 364-1. В этой статье речь идет о злоупотреблениях служебных лиц компаний внутри самих компаний. То есть о бухгалтерах, директорах, финансовых директорах и другом персонале. Если закон будет принят, эти лица можно будет привлекать к уголовной ответственности за "злоупотребление, нанесшие существенный вред охраняемым законом правам или интересам отдельных граждан, или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц".

При этом представим, что такими последствиями могут быть, к примеру, подрыв авторитета и престижа органов государственной власти или органов местного самоуправления, нарушение общественной безопасности и общественного порядка, создание условий, затрудняющих выполнение предприятием, учреждением, организацией своих функций, сокрытие преступлений. Это реальные формулировки, которые используются в судебной практике для определения нематериального ущерба. Часть из них настолько размыты, что развязывают руки для злоупотреблений уже со стороны правоохранителей, которые будут расследовать такие нематериальные преступления по статье 364-1 УК.

Совсем упрощенно ситуация будет выглядеть так. Условному следователю или его начальнику приглянулось предприятие "Рога и копыта". Раньше пути следователя и этой компании могли пересечься в двух случаях: либо "Рога и копыта" что-то украли у государства, либо директор или владелец компании уличил подчиненного в воровстве и написал на него заявление. И тогда следователь (нехотя) идет расследовать этот внутренний инцидент.

Но в случае принятия законопроекта 2621 жизнь недобросовестного следователя заиграет новыми красками. Ведь "доказать", что должностное лицо компании абстрактно "подрывает авторитет" или "затрудняет работу" намного проще, чем искать осязаемые денежные убытки. А подвес на крючок уголовной ответственности — очень выгодная диспозиция для переговоров с владельцем или директором бизнеса на любую "предпринимательскую" тему. Аналогичная история и со статьями о служебной халатности и о злоупотреблениях лиц, которые предоставляют публичные услуги.

Остается надеяться, что — как и предыдущую полную декриминализацию нематериального ущерба для чиновников, так и нынешнюю криминализацию для предпринимателей — авторы законопроекта внесли в документ впопыхах и в ходе доработки ко второму чтению эти нормы будут из него исключены. Отрадно, что на такие недочеты обратили внимание ряд депутатов во время представления законопроекта в сессионном зале, поэтому вполне вероятно, что ситуация будет под контролем. Если же нет — бизнесу нужно готовиться к новой волне неплановых визитов силовиков, которые будут пытаться открывать липовые дела по статье с размытыми формулировками.