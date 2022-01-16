Украина может быть мощным производственным хабом на границе Евросоюза

Я не вижу, чтобы бизнес-климат в Украине кардинально изменился, чтобы какие-то структурные реформы произошли, чтобы появилась понятная стратегия ускоренного экономического развития, которого мы все ждём и которая реально есть только на словах. Но тем не менее, несмотря на сложную внутреннюю и внешнюю политическую ситуацию в стране, появился серьезный интерес в инвестирование сюда - то самое «окно возможностей».

«Окно возможностей» из-за проблем с китайской логистикой

Происходит это из-за того, что многие производственные корпорации увидели риск складывания яйц в одну китайскую корзину, поэтому хотят диверсифицировать свои заказы, и часть заказов пытаются увести из Китая.

В этом плане Украина могла бы быть очень мощным производственным хабом на границе Евросоюза (при этом не находясь в ЕС).

По сравнению с Китаем мы еще имеем трудовые ресурсы и определенные конкурентные преимущества. В первую очередь это связано с транспортной логистикой: из Украины все быстрее доставляется, что производится, и второе - дешевле.

То, что Китай поднял цены на логистику в 5- 6 раз – это очень больно бьет по себестоимости продукции. Все считают деньги и понимают, что нужно часть заказов уводить из Китая. Но пока этим пользуются наши восточно-европейские соседи. Очень серьезные инвестиции идут в Среднюю Азию, в том же Узбекистане невероятный инвестиционный бум.

В Украине пока не происходит ничего, разве что «мелким брызгом» идут небольшие инвестиции, в основном предпочитают инвестировать в спекулятивные бумаги типа ОВГЗ, чем в реальный сектор.

И велик риск, что невероятную возможность, которую дает 2022 год мы можем элементарно потерять.

Не относиться к внутреннему инвестору как к «дойной корове»

Чтобы приходили инвестиции любая страна, как и любой бизнес должна показывать конкурентное преимущество.

И то, что у нас с трибун говорят про иностранных, а не местных инвесторов: «Хотим привлечь иностранных инвесторов». А отношение к внутреннему инвестору такое себе, мол

куда он денется, это же привычная «дойная корова», которая должна платить налоги и молчать.

Считаю, что у нас очень большая недооценка возможности внутренних инвесторов и переоценка возможностей иностранных инвесторов, которые, как уже отмечал очень часто предпочитают инвестировать в ОВГЗ, а не в реальный сектор экономики.

Какие кардинальные реформы ждет бизнес от власти

В стране нет кардинальных реформ. Точечно какие-то законы выходят. Например, приняли в конце года очень хороший закон по локализации в машиностроении и некоторых других отраслях. Теперь при госзакупках будет учитываться доля местных составляющих, а значит закон будет работать на то, чтобы у корпораций был интерес часть производств переносить в Украину.

Из того что бизнес ожидает, но до сих пор не сделано: мы не почувствовали упрощения получения технических условий для новых и для модернизированных производств.

Не почувствовали упрощения юридических и прочих вопросов аренды земельных участков под существующие производства и под инвестпроекты. Это очень больной вопрос для многих: тут сознательно всё усложнено, и даже те люди, которые готовы платить налоги, чтобы получить договор аренды земли или правильную методику расчета, тратят много нервов и денег, в итоге часто предпочитают вообще не связываться с этим.

Не произошло упрощения налогообложения и регуляции. Для инвесторов важным конкурентным преимущество страны была бы политика Нацбанка, стимулирующая производство, а не только покупку ОВГЗ.

Обязательно нужно обеспечить защиту прав собственности. Это огромный пласт проблем, как для внутренних, так и для внешних инвесторов.

И должны быть единые правила игры, а не принципы друзьям все, врагам - закон, что у нас, к сожалению, присутствует.

Какая бизнесу польза от сокращения государственных расходов

Нужна политика системного и стабильного сокращения государственных расходов, которые сейчас составляют более 40% от ВВП.

Если мы хотим быть конкурентным, нужно бизнес не обескровливать, а делать так, чтобы деньги оставались в бизнесе - это обеспечивает ускоренное экономическое развитие. Значит надо стремиться к приемлемым китайским 17% или хотя бы к 20-25%. Тогда в экономике останется больше денег, которые пойдут на развитие, и в итоге государство только выиграет.

Государство должно понимать: чтобы собирать налогов больше, в абсолютных цифрах они должны быть меньше, а платить их должно быть проще. Этого тоже не происходит.

Доминирует фискальная политика, а не политика по ослаблению налогового пресса.

Чтобы мы были интересны для инвесторов, которые работают на общей системе налогообложения, нужно ее упрощать (возможно, не трогать упрощенную систему: я понимаю, что упрощенной системой многие пользуются, причем как реальные предприниматели, так и фиктивные).

Только тогда будет толк, потому что, когда конкурируют предприятия, но при этом одно на упрощенке работает, а другое - на общей системе, конечно же, эта конкуренция не в пользу работающего на общей системе. Как и недобросовестная конкуренция, когда одни предприятия платят налоги, а другие - не платят.

Уменьшение перераспределения через бюджет может принести огромную пользу для управления страной, так как позволит убрать дублирование функций разными органами власти, на что тратится немало бюджетных деньг. Уменьшится количество чиновников, госкомитетов, агентств, комиссии, функция которых часто или что-то украсть, или усложнить работу бизнеса через запреты и коррупцию при проверках. А значит бизнес сможет уменьшить затраты на противостояние государству, когда вместо того, чтобы создавать, должен бороться с 72 регуляторами - у нас невероятное количество неэффективных регуляторов, которые могут кошмарить, штрафовать и закрывать бизнес.

Нужна нулевая терпимость к коррупции

Предприниматели считают, зачем платить налоги, если все равно все разворуют, потому что никто не видит нулевую терпимость коррупции.

Был момент в 1914-1915 годах, когда боялись вымогать взятки, воровать в открытую, а сейчас опять цинизм зашкаливает. Все считаю, что так и должно быть. Деньги вымогаются, расходы госбюджета коррумпируются, а если нет возможности коррупции, то эти статьи становятся госчиновникам не интересны, они стараются всячески саботировать такие закупки.

Мы с этим сталкивались, и я много писал об этом в Facebook: можно полистать мою ленту и увидеть сколько мы выдержали боев, когда давали самое оптимальное предложение, экономя бюджету деньги, но вдруг это становилось государству не интересно и саботировалось чиновниками, если они не получали отката.

Говоря о действиях властей, отмечу, что не произошло главного, что мы ждали от этой новой власти: новой парадигмы отношения власти к бизнесу. По-прежнему силовики и чиновники считают элитой страны себя, а не налогоплательщиков. Всячески подчеркивается, что Офис президента делает «Велике будівництво» («Мы тут тратим такие деньги»), депутаты рассказывают, сколько они тратят на красивые проекты для избирателей, так же и местные власти, и Кабмин. При этом никто не говорит, что тратятся деньги налогоплательщиков, а не чиновников. По-прежнему налогоплательщики для чиновника и силовика - это какие-то барыги, коммерсы, как они говорят, подножный корм.

С бизнесом никто не советуется, как наполнять бюджет и как этот бюджет грамотно тратить, анонсируются какие-то проекты типа университет будущего за 7 млрд, другие непонятные истории.

Не произошло и такое давно обещанное: у нас огромное количество незакрытых уголовных дел. Было 1,2 млн на начало года, к началу этого года будет, наверное, уже около 1, 300 млн, а то и больше. До 300 тысяч новых уголовных производств в год получает бег, при этом это абсолютно (кроме 1-2%) чистые пустышки, которые не расследуются, висят только для того, чтобы периодически доить компании или вымогать какие-то деньги, чтобы людой бизнесен был на крючке. Если у бизнеса есть реальные косяки, тогда требуется уплата мзы, после чего дело или прекращается, или подвешивается.

Еще такие уголовные дела часто используются как сведение счетов при заказухах (когда конкуренты заказывают друг друга). Когда накапливается на каждом прокуроре от 1 000 до 2000 незакрытых уголовных дел, понятно, что они этим прокурором не будут расследованы никогда, кроме тех дел, которые ему по какой-то причине выгодно расследовать.

О стратегии энергетической безопасности

Очень серьёзно, что мы не оказались готовы к энергетическому кризису и находимся в зависимости от России. За все эти годы не появилось никакой доктрины или экономической стратегии энергетической безопасности. Есть же «Велике будівництво» для дорог, могла бы большая «Энергетическая стройка», чтобы мы могли быть полностью энергозависимыми от соседей. Этого не сделано.

Мы все эти годы развивали производство в Украине, когда все говорили, что нужно уводить производство в Китай, что здесь производство не имеет смысла, что мы никогда не будем конкурентоспособны. Но мы видим, что спрос на есть. В этом году мы сшили формы для конной полиции Германии (на 12 000 человек), в 2022 планируем начать работу уже для основной полиции. Есть контракт по домашнему текстилю: на постельное белье, подушки, одеяла и матрасы в недорогом сегменте.

У нас сейчас11 фабрик, в этом году добавилась фабрика по производству эко-сумок в Борисполе, запустили двухэтажное новое здание в Одессе, увеличив там в два раза производственные мощности «ТК-Домашний текстиль».

Несмотря на проблемы с энергетикой, с отсутствием квалифицированной рабочей силы, и подготовки кадров, будем продолжать инвестировать в развитие и расширение производства.