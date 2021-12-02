Украинцам нужно решать проблемы всего мира

Молодые украинцы уже придумывают стартапы и меняют мир на одном уровне с американцами, немцами, британцами и так далее. Но пока это только единицы. Остальные почему-то боятся выходить за пределы своего города и Украины.

Осенью 2021 года немецкая компания McMakler заявила о росте своих продаж на 98% за годичный период. За этим сухим фактом о мало известной в Украине компании стоят сотни миллионов инвестиций венчурных топ-фондов и работа сотен специалистов.

McMakler — это сервис покупки и продажи недвижимости, в котором вам не обязательно стирать ноги и тратить время для нахождения той самой квартиры, потому что все происходит в приложении. Вам показывают видео квартиры, брокер рассказывает о ее плюсах и минусах. Выбрав онлайн несколько вариантов, вы можете посмотреть их офлайн.

Сервис экономит не только ваше время, но и время риелторов, благодаря чему McMakler растет как бизнес. А теперь вспомните свой опыт коммуникаций с риелторами, с просмотром объявлений, фотографии на которых не соответствуют действительности. А заодно вспомните, как вы переминались с ноги на ногу в очередях в банковских отделениях. А потом пришел "Приват24", следом за ним Монобанк, и выяснилось, что не нужно скрести монетой для пополнения счета мобильного, а квартплату следует платить парой нажатий пальцем по экрану смартфона.

В свое время McMakler возник как идея улучшения жизни человека в конкретной сфере, так как большинство инновационных компаний базируются на решении прикладных задач. Сначала мы решаем боль клиента, а следом трансформируем рынок и, возможно, задаем новые социальные и экономические векторы. Например, экономический эффект от деятельности “Новой почты” выходит за рамки “доставляем посылки — делаем людей ближе друг другу — создаем рабочие места — платим налоги”.

Решая изначальную боль клиента, которому требуется быстро и надежно отправить посылку, “Новая почта” стала драйвером развития малого и среднего бизнеса в Украине. Они организовали логистику между производителями, поставщиками, продавцами и покупателями. Бизнесмен шьет носки в Одессе и отправляет их покупателю в Харьков, откуда другой человек шлет домашний мед заказчику-медолюбу во Львов и так далее.

Решение проблемы “как быстро отправить посылку?” стало причиной, за которой оказалось следствие: “если я могу быстро отправить посылку, то я буду делать это регулярно”. Ведь базовые потребности человека не меняются с течением времени. Мы все хотим есть, пить, быть здоровыми и размножаться, реализовывать свой потенциал и свои идеи, находиться в безопасности. И самое главное — иметь для этого ресурс в виде денег и времени.

Из базовых потребностей рождаются идеи и продукты, меняющие глобальный экономический ландшафт. Например, в основу книгопечатания легла идея быстрого распространения церковных трудов. Собственно, до изобретения Гутенберга именно церковь владела монополией на информацию, ведь переписыванием книг занимались монахи и другие служители культа.

Возникновение технологии воспроизведения текста без его переписывания привело к цивилизационным трансформациям: к распространению научной мысли, развитию предпринимательства, кооперации людей и возникновению торговых и промышленных объединений.

Дальше вы знаете — индустриальные революции, передача звука и картинки на расстоянии, железная дорога, компьютеры, электрический транспорт и шеринговая экономика.

Инновационный бизнес — это следствие базовых потребностей человека. А венчурный капитал для него — основа существования. Подавляющее большинство технологических гигантов и “единорогов” (стартапы, капитализация которых достигла 1 миллиарда долларов) начинались как идеи, оформленные в стартапы, потому что находились люди, видевшие пустые рыночные ниши в своих и чужих проблемах.

Каршеринг стал экономической альтернативой для монополий муниципальных такси и необходимости покупки собственного автомобиля. AirBNB позволил владельцам жилья получать прибыль от сдачи своих домов и квартир. Кажется, что это своего рода техно-социализм, в котором государство и корпорации вынуждены считаться с мнением “маленького человека”. Однако же инновационные компании представляют собой кристальный капитализм, доступный не только наследственным держателям огромных капиталов, но и простому смекалистому парню, живущему с вами по соседству.

Он может придумать стартап, который решит ваши проблемы, а может подвезти вас в офис на своем авто, зарегистрированном в Uber. То есть он, как и вы, получил больше места в социальном лифте, подъем в котором зависит от интеллекта и трудолюбия, а не только от происхождения и удачи. Это ключевой тезис для Украины и ее экономического процветания.

Молодые украинцы придумывают стартапы и меняют мир на одном уровне с американцами, немцами, британцами и так далее. Макс Поляков запустил ракету, Ring продал себя Amazon, Grammarly стоит миллиард, в уже знаменитой финтех-компании Revolut есть украинские корни.

Мой совет украинским стартаперам: решайте проблемы людей по всему миру, чтобы мультиплицировать свой бизнес на всю планету. Вы получите инвестиционные деньги и войдете в историю новой экономики.

Все глобальные инновационные компании выходят за пределы рынка происхождения на глобальный уровень. Потому что это инвестиционное и эволюционное требование. Представьте себе, если бы Гутенберг ни с кем не делился результатом своего изобретения. Или компьютеры продавали бы только в США.

Тогда почему вы боитесь выходить за пределы своего города и Украины? Решайте проблемы всего мира.