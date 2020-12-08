Мнения 1 час назад

Улетаете на праздники? На что стоит обратить внимание перед оформлением страховки

Качественная страховка покрывает амбулаторную и любую экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, а в свете последних обстоятельств при выезде за границу обязательно и помощь при COVID-19

Фото: Erol Ahmed / Unsplash Фото: Erol Ahmed / Unsplash
Фото: Erol Ahmed / Unsplash

Тема выездного туризма на сегодняшний день сложно прогнозируема, поскольку многие страны вводят локдаун. В то же время, все еще остаются государства, которые с радостью примут зимой туристов, стремящихся как к активному горнолыжному отдыху, так и к экскурсиям или релаксу.

Туристическая страховка была и остается стандартным условием въезда в Шенгенскую зону, но нужна ли она при путешествиях в другие страны или даже по Украине? Нужна, и вот почему.

Кратко и по делу в Telegram

Качественная страховка покрывает амбулаторную и любую экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, а в свете последних обстоятельств обязательно и помощь при COVID-19 всем выезжающим за границу. На последнее нужно обращать особое внимание. Отправляетесь ли вы за рубеж, например, в Турцию, где в последнее время активно развиваются горнолыжные курорты, или в родные Карпаты, вопрос туристической страховки все равно актуален.

Что же входит в стандартную процедуру оформления страховки при выезде за границу?

Во-первых, перед покупкой страховки стоит изучить, аккредитована ли компания в посольстве страны, куда вы собираетесь поехать. Только аккредитованные компании могут продавать туристические страховки, но, к сожалению, на деле это правило не всегда соблюдается.

Второе, с чем следует определиться до покупки полиса — это формат вашего отдыха. Если вы планируете активный, спортивный отдых, то и страховка должна быть соответствующей — с покрытием рисков, возможных при активных занятиях горнолыжным спортом.

Читайте также:
Попит на медичне страхування виріс на 40% — клієнти хочуть вакцинацію та медогляди

Третий момент, на что нужно обратить внимание, это лимит страхового покрытия. Минимальные требования к нему по Шенгену составляют 30 тысяч евро, но из практики следует, что этой суммы для клиентов не всегда достаточно. Особенно если речь идет о горнолыжном курорте. Вследствие несчастных случаев в горной местности зачастую возникает потребность в таких услугах, как поиск в горах, эвакуация, санавиация в сложных климатических условиях.

Нельзя исключать затраты на помощь туристу, который потерялся в горах или травмировался — все эти опции в Европе очень дорогостоящие. Поэтому, если вы отправляетесь на горнолыжный курорт, рекомендуется брать покрытие не в 30 тысяч евро, а лучше — в 50 тысяч или 70 тысяч евро.

Четвертый нюанс: наличие у страховщика договорных отношений с ассистирующими компаниями, которые как раз и занимаются организацией необходимой медицинской помощи застрахованному лицу. Именно с ассистансом и приходится иметь дело на месте, потому учитывать удобство коммуникации с ним чрезвычайно важно. Сами ассистирующие компании и страховщики предлагают своим клиентам такие альтернативные бесплатные каналы связи, как Viber, WhatsApp, Telegram или e-mail. Это замечательная возможность избежать дополнительных расходов на телефонную связь в режиме роуминга. Так что при выборе страховой компании важно обратить внимание еще и на эту сервисную составляющую.

Внутренний туризм: особенности оформления туристической страховки для путешествий по Украине

Удивительно, но украинцы все еще игнорируют необходимость оформления страхового полиса при путешествиях по родной стране, в частности, в направлении зимних Карпат. Риски травмироваться на горнолыжном курорте или испытать серьезное недомогание при смене привычного режима, климата, досуга. Вероятность форс-мажоров с автомобилем, если вы путешествуете на собственном авто. И уж тем более сложности в самостоятельном поиске доктора или лечебного учреждения в условиях, когда существует загруженность из-за ситуации с COVID-19. Все это можно и нужно покрыть страховым полисом.

Глобальные отличия в продукте для выезжающих за рубеж и в другой регион Украины отсутствуют. Идея продукта — точно также покрыть необходимую экстренную медицинскую помощь, возможно, амбулаторную, стационарную, скорую. Важно, чтобы экстренная помощь при занятиях горнолыжным спортом предоставлялась не только при событиях, случившихся во время катания, но и при любых других обстоятельствах в ходе отдыха. Например, для людей с сердечнососудистыми заболеваниями это может быть скачок давления или криз, связанный не столько с активностью, сколько со сменой привычного режима или климата.

Читайте также:
Страховые компании за квартал на четверть увеличили объем премий

Еще до того, как вы приобретете полис, решите, будете ли вы в тех же горах, например, кататься на лыжах. Потому что, если вы приобретете обычный полис, а потом решите заняться спортом, то риск травм стандартный полис не покроет. А дополнительными могут быть весьма дорогостоящие опции, например, "Эвакуация" и "Транспортировка".

Что касается сервисной составляющей, то здесь важно наличие у страховой компании собственной горячей линии 24/7, достаточной договорной базы с лечебными учреждениями и аптечными сетями.

Каким составляющим страхового полиса уделить особое внимание?

Разные страховые компании по-своему определяют возраст, после которого риски здоровья или необходимость в медицинской помощи возрастают. Часто лицам старше 60 или 65 лет страховые компании предлагают страховку за дополнительные деньги, но услуга все равно себя оправдывает, потому что в любом возрасте в отпуске меняется образ жизни, привычный распорядок.

Там мы часто пренебрегаем повседневными ограничениями и можем позволить себе больше, соответственно, болезни могут обостриться. Наличие страхового полиса у туриста в возрасте защищает его от рисков, связанных с недомоганием, даже если это спокойный, размеренный отдых.

Читайте также:
Страховых случаев стало меньше: как карантин изменил рынок страхования

Еще интересной сервисной составляющей является опция "Эвакуатор". Она обычно дополнительная и прописывается в договоре на случай поломки авто или ДТП. С такой опцией застрахованное лицо может обратиться на горячую линию в страховую компанию и ему помогут организовать приезд уже оплаченного эвакуатора. Данный пункт туристического страхового договора многие игнорируют или попросту не знают о нем, а он невероятно полезен. Например, собственное авто может внезапно сломаться или угодить в снежную бурю — в таком случае помощь эвакуатора по договору страхования невероятно актуальна.

Ну и, конечно же, в настоящее время крайне выгодно приобретать полисы, в которых учтены все риски, которые могут быть вызваны сложностями с самостоятельным поиском лечебного учреждения или нужного доктора. А тем более в условиях загруженности медицины из-за ситуации с COVID-19. В незнакомом городе, да и в целом на отдыхе весьма непросто вовремя сориентироваться в симптоматике, пройти диагностику и попасть в медучреждение. К тому же, из-за загруженности государственного сектора сегодня возникают сложности по причине больших очередей. Как раз здесь помощь экспертов придется очень кстати — все организационные моменты и поиск подходящего медицинского учреждения они возьмут на себя.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

За четыре года прямое урегулирование убытков по ОСАГО вылилось почти в 3,5 млрд грн
За четыре года прямое урегулирование убытков по ОСАГО вылилось почти в 3,5 млрд грн
Власти Кипра намерены открыть границы для украинцев с марта 2021 года
Власти Кипра намерены открыть границы для украинцев с марта 2021 года
Страховые компании за квартал на четверть увеличили объем премий
Страховые компании за квартал на четверть увеличили объем премий
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. МАУ просит помощи: денег нет, 140 пилотов хотят уволить, а остальным грозит потеря прав

  3. Украина побила абсолютный рекорд по экспорту меда

  4. Харьковчанам пообещали возвращение Кернеса к Новому Году

  5. К Новому году "Укрзализныця" запускает еще три дополнительных поезда

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...