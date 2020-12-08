Улетаете на праздники? На что стоит обратить внимание перед оформлением страховки

Тема выездного туризма на сегодняшний день сложно прогнозируема, поскольку многие страны вводят локдаун. В то же время, все еще остаются государства, которые с радостью примут зимой туристов, стремящихся как к активному горнолыжному отдыху, так и к экскурсиям или релаксу.

Туристическая страховка была и остается стандартным условием въезда в Шенгенскую зону, но нужна ли она при путешествиях в другие страны или даже по Украине? Нужна, и вот почему.

Качественная страховка покрывает амбулаторную и любую экстренную медицинскую помощь, госпитализацию, а в свете последних обстоятельств обязательно и помощь при COVID-19 всем выезжающим за границу. На последнее нужно обращать особое внимание. Отправляетесь ли вы за рубеж, например, в Турцию, где в последнее время активно развиваются горнолыжные курорты, или в родные Карпаты, вопрос туристической страховки все равно актуален.

Что же входит в стандартную процедуру оформления страховки при выезде за границу?

Во-первых, перед покупкой страховки стоит изучить, аккредитована ли компания в посольстве страны, куда вы собираетесь поехать. Только аккредитованные компании могут продавать туристические страховки, но, к сожалению, на деле это правило не всегда соблюдается.

Второе, с чем следует определиться до покупки полиса — это формат вашего отдыха. Если вы планируете активный, спортивный отдых, то и страховка должна быть соответствующей — с покрытием рисков, возможных при активных занятиях горнолыжным спортом.

Третий момент, на что нужно обратить внимание, это лимит страхового покрытия. Минимальные требования к нему по Шенгену составляют 30 тысяч евро, но из практики следует, что этой суммы для клиентов не всегда достаточно. Особенно если речь идет о горнолыжном курорте. Вследствие несчастных случаев в горной местности зачастую возникает потребность в таких услугах, как поиск в горах, эвакуация, санавиация в сложных климатических условиях.

Нельзя исключать затраты на помощь туристу, который потерялся в горах или травмировался — все эти опции в Европе очень дорогостоящие. Поэтому, если вы отправляетесь на горнолыжный курорт, рекомендуется брать покрытие не в 30 тысяч евро, а лучше — в 50 тысяч или 70 тысяч евро.

Четвертый нюанс: наличие у страховщика договорных отношений с ассистирующими компаниями, которые как раз и занимаются организацией необходимой медицинской помощи застрахованному лицу. Именно с ассистансом и приходится иметь дело на месте, потому учитывать удобство коммуникации с ним чрезвычайно важно. Сами ассистирующие компании и страховщики предлагают своим клиентам такие альтернативные бесплатные каналы связи, как Viber, WhatsApp, Telegram или e-mail. Это замечательная возможность избежать дополнительных расходов на телефонную связь в режиме роуминга. Так что при выборе страховой компании важно обратить внимание еще и на эту сервисную составляющую.

Внутренний туризм: особенности оформления туристической страховки для путешествий по Украине

Удивительно, но украинцы все еще игнорируют необходимость оформления страхового полиса при путешествиях по родной стране, в частности, в направлении зимних Карпат. Риски травмироваться на горнолыжном курорте или испытать серьезное недомогание при смене привычного режима, климата, досуга. Вероятность форс-мажоров с автомобилем, если вы путешествуете на собственном авто. И уж тем более сложности в самостоятельном поиске доктора или лечебного учреждения в условиях, когда существует загруженность из-за ситуации с COVID-19. Все это можно и нужно покрыть страховым полисом.

Глобальные отличия в продукте для выезжающих за рубеж и в другой регион Украины отсутствуют. Идея продукта — точно также покрыть необходимую экстренную медицинскую помощь, возможно, амбулаторную, стационарную, скорую. Важно, чтобы экстренная помощь при занятиях горнолыжным спортом предоставлялась не только при событиях, случившихся во время катания, но и при любых других обстоятельствах в ходе отдыха. Например, для людей с сердечнососудистыми заболеваниями это может быть скачок давления или криз, связанный не столько с активностью, сколько со сменой привычного режима или климата.

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Еще до того, как вы приобретете полис, решите, будете ли вы в тех же горах, например, кататься на лыжах. Потому что, если вы приобретете обычный полис, а потом решите заняться спортом, то риск травм стандартный полис не покроет. А дополнительными могут быть весьма дорогостоящие опции, например, "Эвакуация" и "Транспортировка".

Что касается сервисной составляющей, то здесь важно наличие у страховой компании собственной горячей линии 24/7, достаточной договорной базы с лечебными учреждениями и аптечными сетями.

Каким составляющим страхового полиса уделить особое внимание?

Разные страховые компании по-своему определяют возраст, после которого риски здоровья или необходимость в медицинской помощи возрастают. Часто лицам старше 60 или 65 лет страховые компании предлагают страховку за дополнительные деньги, но услуга все равно себя оправдывает, потому что в любом возрасте в отпуске меняется образ жизни, привычный распорядок.

Там мы часто пренебрегаем повседневными ограничениями и можем позволить себе больше, соответственно, болезни могут обостриться. Наличие страхового полиса у туриста в возрасте защищает его от рисков, связанных с недомоганием, даже если это спокойный, размеренный отдых.

Еще интересной сервисной составляющей является опция "Эвакуатор". Она обычно дополнительная и прописывается в договоре на случай поломки авто или ДТП. С такой опцией застрахованное лицо может обратиться на горячую линию в страховую компанию и ему помогут организовать приезд уже оплаченного эвакуатора. Данный пункт туристического страхового договора многие игнорируют или попросту не знают о нем, а он невероятно полезен. Например, собственное авто может внезапно сломаться или угодить в снежную бурю — в таком случае помощь эвакуатора по договору страхования невероятно актуальна.

Ну и, конечно же, в настоящее время крайне выгодно приобретать полисы, в которых учтены все риски, которые могут быть вызваны сложностями с самостоятельным поиском лечебного учреждения или нужного доктора. А тем более в условиях загруженности медицины из-за ситуации с COVID-19. В незнакомом городе, да и в целом на отдыхе весьма непросто вовремя сориентироваться в симптоматике, пройти диагностику и попасть в медучреждение. К тому же, из-за загруженности государственного сектора сегодня возникают сложности по причине больших очередей. Как раз здесь помощь экспертов придется очень кстати — все организационные моменты и поиск подходящего медицинского учреждения они возьмут на себя.