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В мире распространяется новый штамм COVID-19 "Омикрон": все, что о нем известно на данный момент
В мире распространяется новый штамм коронавируса “Омикрон”. Понимаю, что многие хотят получить успокаивающие или апокалиптические новости прямо сейчас, но, к сожалению, новых данных у нас нет ни для одной из сторон. Однозначно могу сказать только то, что ученые усердно работают. Вот, что известно на сегодняшний день:
Возможно, штамм переносится легче
Подтверждено несколько сотен зараженных этим вариантом вируса. Немного обнадеживают данные о том, что у всех инфицированных течение болезни было легким, даже без «классических» нарушений запаха/вкуса. Вполне может быть, что рост заразности произошел за счет снижения тяжести заболевания. Для нас это было бы однозначно хорошо, так как попадать в реанимации и умирать будет меньше человек.
Пока не ясно, нужна ли новая вакцина, но компании уже готовы приступить к ее разработке
Пока что нет данных об эффективности или неэффективности вакцин против заражения / попадания в реанимацию / смерти от нового варианта. Есть данные, что среди инфицированных были, в том числе, вакцинированные, но выборка пока слишком маленькая, чтобы что-то говорить с уверенностью. Теоретически эффективность вакцин против нового варианта может снизиться, но далеко не факт, что она «уйдет в ноль» или снизится радикально.
Pfizer и Moderna дежурно взяли под козырек и заявили в очередной раз о готовности разрабатывать вакцину против нового штамма (озвученный срок – 100 дней). При этом все еще не особо ясно, нужна ли она в принципе, или можно ограничиться тем, что уже есть на рынке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
ПЦР-тесты реагируют на новый штамм
Есть несколько вопросов с тестированием. Из хорошего: существующие ПЦР-тесты позволяют определить, заражен ли человек, в том числе и вариантом «омикрон» (но не подтверждают, что это именно «Омикрон»). Еще из хорошего – некоторым производителям ПЦР-тестов (но не всем) повезло, так как их тесты позволяют различать «Омикрон» и остальные варианты (грубо говоря, у всех вариантов есть реакция по трем маркерам, а у «Омикрона» - по двум из трех). Вопрос в надежности такого тестирования. Надежных данных по тестам на антиген пока что нет.
Неизвестно, насколько распространился “Омикрон”
Еще одна проблема – «Омикрон» зародился и распространился в Африке, где с тестированием и статистикой все очень плохо от слова «совсем». Я уже не говорю про отслеживание контактов, на которое и в остальном мире далеко не везде сил хватает. Соответственно, мы сейчас не представляем, «Омикрон» - это свежая локальная проблема ЮАР и соседей, или вирус уже пошел активно гулять по континенту.
Из потенциально успокаивающего - если окажется, что новый вариант не вызывает тяжелое течение заболевания и что вакцины против него все еще эффективны, то и специфическое тестирование, направленное на выявление именно «Омикрона», нужно будет только ученым-эпидемиологам, но не широким народным массам. Уже проходили подобную историю с предыдущими вариантами от «Альфы» до «Дельты».
Скорость выявления новых вариантов все еще недостаточна
Единичные случаи заражения новым вариантом вируса уже обнаружили в ряде стран Европы, в Канаде, Австралии и так далее. В некоторых случаях речь идет о заражении внутри стран. Получается, что скорость выявления новых вариантов, оценки их опасности и принятия мер по переводу в карантин определенных территорий все еще недостаточна (хоть и значительно увеличилась за два года). Тут у нас есть два варианта: либо «Омикрон» начнет вытеснять «Дельту», либо проиграет ей в реальных условиях, как это было с многими другими вариантами. И неясно, что лучше или хуже для нас: новая волна более заразного варианта с более легким (предварительно!) течением, либо остаться «при своих» с достаточно изученной, но более тяжелой (предварительно!) «Дельтой», которой уже больше года.
Выводы по новому штамму
- Новой надежной информации по варианту «Омикрон» пока очень мало (и это логично). Радует то, что до сих пор нет информации о том, что он в чем-то радикально ухудшает текущую ситуацию. В ближайшие дни какой-то определенности ждать не приходится.
- Есть предпосылки к тому, что «Омикрон» радикально не ухудшит ситуацию и все останется плюс-минус на том же уровне, что и сейчас, что не хорошо, но и не плохо.
- Сохраняйте спокойствие, жуйте мандарины, готовьтесь к зимним праздникам. Если надо будет паниковать и надевать белые тапочки, вам обязательно сообщат.
Колонка размещена с разрешения автора, оригинальный пост можно прочитать по ссылке.