В мире распространяется новый штамм COVID-19 "Омикрон": все, что о нем известно на данный момент

В мире распространяется новый штамм коронавируса “Омикрон”. Понимаю, что многие хотят получить успокаивающие или апокалиптические новости прямо сейчас, но, к сожалению, новых данных у нас нет ни для одной из сторон. Однозначно могу сказать только то, что ученые усердно работают. Вот, что известно на сегодняшний день:

Возможно, штамм переносится легче

Подтверждено несколько сотен зараженных этим вариантом вируса. Немного обнадеживают данные о том, что у всех инфицированных течение болезни было легким, даже без «классических» нарушений запаха/вкуса. Вполне может быть, что рост заразности произошел за счет снижения тяжести заболевания. Для нас это было бы однозначно хорошо, так как попадать в реанимации и умирать будет меньше человек.

Пока не ясно, нужна ли новая вакцина, но компании уже готовы приступить к ее разработке

Пока что нет данных об эффективности или неэффективности вакцин против заражения / попадания в реанимацию / смерти от нового варианта. Есть данные, что среди инфицированных были, в том числе, вакцинированные, но выборка пока слишком маленькая, чтобы что-то говорить с уверенностью. Теоретически эффективность вакцин против нового варианта может снизиться, но далеко не факт, что она «уйдет в ноль» или снизится радикально.

Pfizer и Moderna дежурно взяли под козырек и заявили в очередной раз о готовности разрабатывать вакцину против нового штамма (озвученный срок – 100 дней). При этом все еще не особо ясно, нужна ли она в принципе, или можно ограничиться тем, что уже есть на рынке.

ПЦР-тесты реагируют на новый штамм

Есть несколько вопросов с тестированием. Из хорошего: существующие ПЦР-тесты позволяют определить, заражен ли человек, в том числе и вариантом «омикрон» (но не подтверждают, что это именно «Омикрон»). Еще из хорошего – некоторым производителям ПЦР-тестов (но не всем) повезло, так как их тесты позволяют различать «Омикрон» и остальные варианты (грубо говоря, у всех вариантов есть реакция по трем маркерам, а у «Омикрона» - по двум из трех). Вопрос в надежности такого тестирования. Надежных данных по тестам на антиген пока что нет.

Неизвестно, насколько распространился “Омикрон”

Еще одна проблема – «Омикрон» зародился и распространился в Африке, где с тестированием и статистикой все очень плохо от слова «совсем». Я уже не говорю про отслеживание контактов, на которое и в остальном мире далеко не везде сил хватает. Соответственно, мы сейчас не представляем, «Омикрон» - это свежая локальная проблема ЮАР и соседей, или вирус уже пошел активно гулять по континенту.

Из потенциально успокаивающего - если окажется, что новый вариант не вызывает тяжелое течение заболевания и что вакцины против него все еще эффективны, то и специфическое тестирование, направленное на выявление именно «Омикрона», нужно будет только ученым-эпидемиологам, но не широким народным массам. Уже проходили подобную историю с предыдущими вариантами от «Альфы» до «Дельты».

Скорость выявления новых вариантов все еще недостаточна

Единичные случаи заражения новым вариантом вируса уже обнаружили в ряде стран Европы, в Канаде, Австралии и так далее. В некоторых случаях речь идет о заражении внутри стран. Получается, что скорость выявления новых вариантов, оценки их опасности и принятия мер по переводу в карантин определенных территорий все еще недостаточна (хоть и значительно увеличилась за два года). Тут у нас есть два варианта: либо «Омикрон» начнет вытеснять «Дельту», либо проиграет ей в реальных условиях, как это было с многими другими вариантами. И неясно, что лучше или хуже для нас: новая волна более заразного варианта с более легким (предварительно!) течением, либо остаться «при своих» с достаточно изученной, но более тяжелой (предварительно!) «Дельтой», которой уже больше года.

Выводы по новому штамму

Новой надежной информации по варианту «Омикрон» пока очень мало (и это логично). Радует то, что до сих пор нет информации о том, что он в чем-то радикально ухудшает текущую ситуацию. В ближайшие дни какой-то определенности ждать не приходится.

Есть предпосылки к тому, что «Омикрон» радикально не ухудшит ситуацию и все останется плюс-минус на том же уровне, что и сейчас, что не хорошо, но и не плохо.

Сохраняйте спокойствие, жуйте мандарины, готовьтесь к зимним праздникам. Если надо будет паниковать и надевать белые тапочки, вам обязательно сообщат.

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