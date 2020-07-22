В Україні зросла кількість арбітражів на 68% — про що це говорить

За І півріччя 2020 року Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України (далі МКАС) прийняв до провадження 153 спори, що на 68% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Ця статистика означає принаймні дві речі. По-перше, бізнес все частіше хоче вирішувати спори в арбітражі. Відповідно, більше комерційних договорів містять арбітражне застереження. По-друге, пандемія, безперечно, вплинула на стан справ у бізнесі, призводячи до зростання кількості порушень комерційних договорів, і відповідно кількості спорів.

Розподіл арбітражних спорів за галузями економіки безпомилково вказує на сфери економіки, що працюють найактивніше, зокрема і на зовнішніх ринках. У першому півріччі 2020 року — це хімічна промисловість, АПК, легка промисловість, металургія, енергетика та природні ресурси, машинобудування і харчова промисловість.

Чому бізнес обирає арбітраж

По-перше, арбітраж пропонує бізнесу можливість вирішити спір об‎'єктивно і у передбачувані строки. По-друге, арбітраж пропонує організаційну гнучкість, сучасність бізнес-процесів, безперебійну роботу навіть, якщо зовнішні фактори раптово змінюються. Для прикладу, в період запровадження карантинних та обмежувальних заходів у зв'язку із пандемією COVID-19, МКАС відреагував на ситуацію миттєво:

• запропонувавши користувачам представляти документи в електронній формі та брати участь у слуханнях справи шляхом онлайн-конференцій;

• встановлюючи процесуальні графіки розгляду справ із урахування ситуації, що склалася, та позиції сторін;

• дотримуючись дистанційної взаємодії та проводячи організаційні наради в режимі відео- або телефонної конференції.

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Завдяки таким крокам 71% справ, розглянутих за перше півріччя 2020 року було розглянуто у строк до 3-х місяців; 25,8% — у строк від 3 до 6 місяців та 3,2% — у строк від 6 до 9 місяців. Тобто запроваджені обмеження жодним чином не вплинули на роботу інституції.

Цікаво, що регламент МКАС та технічні можливості завжди пропонували сторонам дистанційний розгляд справ, але багато представників сторін скористались цією можливістю лише зараз. МКАС зі свого боку продовжує удосконалювати та осучаснювати діджитал процеси. Зокрема, скоро МКАС запропонує користувачам 100% електронний документообіг та арбітрування через спеціалізовану онлайн-платформу та особисті електронні кабінети.

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МКАС, як арбітражна інституція, гарантує користувачам як сталість роботи так і ефективність арбітрування. Передбачуваність строків розгляду спору, арбітражного рішення та перспектив його виконання забезпечують інтерес до вирішення спорів у МКАС як від іноземного, так і від українського бізнесу. Лише за перше півріччя 2020 року сторонами у справах МКАС були представники бізнесу з 41 іноземної країни. Щодо українського бізнесу, то найбільше представників було зі столиці України — 35, Львівської та Дніпропетровської областей — 23 та 17 відповідно.

Гнучкість у виборі форматів взаємодії з арбітражем (онлайн, офлайн), доступність всіх сучасних засобів комунікації, орієнтованість на комфорт сторін, підтримка секретаріату — все це перетворює вирішення спорів на сервіс.

Проарбітражне майбутнє

МКАС при ТПП входять до складу основних робочих груп, що працюють над підвищенням проарбітражності України на законодавчому рівні, а також постійно працює над вдосконаленням свого регламенту та арбітражного процесу в цілому.

Крім цього, після прийняття закону "Про медіацію", над створенням якого також працювали фахівці МКАС, користувачі зможуть вирішувати спори у МКАС також за допомогою медіації.