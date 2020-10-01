Венчурные капиталисты и COVID-19: кран инвестиций на западе открыт

В первые недели распространения вируса COVID-19 в мире инвесторы, как, впрочем, и весь бизнес, закрыли двери и "просто заморозились", как говорит профессор финансов Стэнфорда Илья Стребулаев, который также руководит школой Venture Capital Initiative.

Действительно, в апреле 2020 года Национальная Ассоциация Венчурного Капитала угрожающе предупреждала, что "инвестиции в стартапы скорее всего резко сократятся", так как инвесторы избегают "высоко-рисковых и неликвидных" компаний.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Но как оказалось, дела сложились гораздо более спокойно. В свежем опросе более чем 1000 венчурных капиталистов, представляющих 900 фирм, было обнаружено, что "венчуры" заняты работой как и всегда. И они, действительно сдержано-оптимистичны относительно своего будущего.

В то время как скорость новых инвестиций действительно замедлилась на 29% в сравнении со стандартными показателями, однако эта цифра включает в себя те несколько недель апреля, когда всё остановилось. И за второе полугодие это значение станет равным лишь 20%. А это куда лучше прошлых кризисов, когда в 2000 году инвестиции сократились на 50% в период dotcom кризиса и на 30% в 2008 году.

Вместе с этим респонденты заявили, что половину их портфеля кризис вообще не затронул, а вторая половина еще и выросла. Признались в несколько незначительном ухудшении лишь относительно 10% своих компаний.

Так что хорошая новость для предпринимателей: кран инвестиций на западе открыт. И еще больше может порадовать, что инвесторы стали более дружественно настроены к фаундерам, так как понимают, что сейчас — не самое простое время. Да и вообще, трендом является то, что за основателем остается большая часть контроля, прав и возможностей управления финансами. Иными словами, контракты с венчурными капиталистами стали более гибкими по отношению к правам предпринимателя (founder-friendly).

Конечно, это выглядит в наших реалиях весьма удивительно. Но ответ кроется в простой формуле спроса.

Капитал охотится за хорошими проектами. Технологичные компании буквально взрывают рынки. Число фондов, желающих инвестировать в такие компании, растёт.

На ранних стадиях их опережают ангельские инвесторы, краудфандинговые платформы, ICO и так далее. А на более поздних — фонды прямых инвестиций, паевые инвестиционные фонды, которые также конкурируют за право финансировать успешные компании.

Так что хорошему технологическому проекту хорошее финансирование на западе обеспечено, главное — показать реальный traction и согласовать свои права.