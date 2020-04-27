Вихід з карантину: що чекатиме на український бізнес

22 квітня 2020 року відбулось засідання Кабінету Міністрів України на якому було зазначено, що карантинні заходи будуть продовжені до 11 травня 2020 року без значних змін режиму карантину.

Були також окреслені необхідні умови за яких уряд може піти на послаблення карантинних заходів:

✅ якщо протягом 10 днів відсоток виявлених випадків захворювання в країні не змінюється або коливається в межах 5%;

✅ якщо українські лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менш ніж на 50%.

Чіткого сценарію до чого готуватись українському бізнесу та як саме буде проходити вихід з карантинних обмежень, на жаль, не було представлено.

У той же день було прийнято постанову Кабінету Міністрів України №291, якою були внесені зміни в постанову № 211, якою встановлюються карантинні заходи на території України.

Окрім продовження карантинних заходів, простежуються дуже незначні послаблення як-то дозвіл на проїзд в громадському транспорті осіб, що виявили бажання бути донорами крові, дозволено залучення до роботи певних категорій працівників без проходження обов"язкового профілактичного огляду, який припав на період карантину, пом"якшені умови самоізоляції.

Можливими першими ластівками пом"якшення карантину при дотриманні зазначених умов, можуть стати відкриття парків, скверів, об"єктів торгівлі непродовольчими товарами та надання послуг.

Усе це свідчить про те, що уряд розуміє ступінь соціального напруження населення та бізнесу і намагається шукати шляхи для можливого початку запуску економіки.

Звісно, бізнес очікував такого прогнозованого рішення і нерішучі заяви щодо можливих карантинних заходів після 11 травня дають змогу зрозуміти, що довгоочікуваного відкриття виробництв та громадського транспорту доведеться чекати ще довго.

Мабуть, ні для кого вже не секрет, що бізнесу варто готуватись до розробки нових правил функціонування для об"єктів обслуговування населення, як-то соціальне дистанціювання, масочний режим, постійна дезінфекція в закладах обслуговування населення. Варто зрозуміти, що повернення в попередній стан суттєво затягується, а в деяких секторах економіки через невідворотні процеси уже просто неможливе.

Тому, цілком логічно можна зробити висновок, що формат надання послуг та організації простору в торговельних центрах може змінитись, до чого бізнесу варто підготуватись завчасно. Вбачається, що у разі появи таких норм для об"єктів обслуговування, подібні норми з"являться і для інших сфер та секторів економіки.

Значна кількість саморегулівних організацій та об"єднань, не чекаючи рішень уряду самостійно, з власної ініціативи, уже почали розробляти стандарти та санітарні правила для власних видів виробництва, в результаті впровадження яких, можна гарантувати безпеку для здоров"я людей і відновити звичні робочі процеси.

У разі, якщо бізнесу все ж дадуть послаблення у вигляді відкриття непродовольчих магазинів — очікувати збільшення потоку покупців не варто. Зважаючи на таку перспективу, рітейлу варто вже замислиться над переходом в сегмент онлайн-продажів, а від частини площ оф-лайн магазинів або відмовитись або використовувати як склад останньої милі, в разі економічної доцільності.

Через неможливість уряду презентувати чітку стратегію по виходу країни з карантину із зазначенням умов її реалізації, представники бізнес-спільноти не мають змоги чітко розробити для себе план оптимізації бізнес-процесів та займають позицію очікування, проте, не кожен бізнес в змозі протриматись так значний період.

Бізнесу варто готуватись до найпесимістичніших сценаріїв з огляду на те, що вплив глобальних економічних процесів на вітчизняну економіку буде найбільш відчутним через декілька місяців. Для оцінки перспектив посилення чи пом"якшення карантинних заходів, варто відслідковувати статистику росту захворюваності, зважаючи на позицію уряду, у разі перевищення росту в 5% за добу, послаблень чекати не варто.

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Вже сьогодні, необхідно змиритись з тим фактом, що значну кількість часу необхідно буде провести в режимі віддаленої роботи, і бажано до цього підготуватись. Варто розробити нові правила внутрішнього трудового розпорядку, що будуть враховувати карантинні обмеження, виділити певну частину витрат на забезпечення дотримання санітарних правил на підприємстві, як-то контроль температури, забезпечення працівників масками, антисептиками, разовим посудом та іншими речами.

Також необхідно внести зміни в індивідуальні та колективні трудові договори, які будуть передбачати онлайн формат комунікації та способів контролю KPI персоналу. Існує велика кількість програмного забезпечення, що дозволяє здійснювати контроль за роботою співробітників у віддаленому режимі, що дозволить перейти в онлайн роботу без втрат якості кінцевого продукту.

У разі неможливості перевести виробництво чи процес надання послуг в онлайн-формат, варто виділяти бюджети на допомогу робітникам з транспортом до робочого місця та передбачити жорсткий контроль за дотриманням працівниками санітарних правил і норм внутрішнього трудового розпорядку.

Однозначно зрозуміло, що просто "відсидітись на лаві запасних" уже не вдасться, оскільки більшість власників та топ-менеджерів уже зосереджена на оптимізації внутрішніх бізнес-процесів та прискіпливому відслідковуванні ефективності кожного працівника, підрядника тощо.

Максимальних зусиль варто докласти для оптимізації віддалених бізнес-процесів, проте, більшості компаній не вдасться повністю відмовитись від офісу, але формати офісів зазнають значних змін. Офіси, у великій кількості можуть перерости в місце, де будуть організовуватись зустрічі, які не можуть бути проведені онлайн, а також місце, куди час від часу будуть приїздити працівники. Наприклад, буде введена позмінна система праці, коли працівники частково працюють в онлайн режимі і лише один чи два дні в офісі, збільшиться площа загальних приміщень в офісах та відстань між робітниками.

Можливо, компанії, що використовують великі open space приміщення для розміщення працівників будуть змушені переглянути свій підхід в бік повернення до кабінетної системи. Офісні центри будуть змушені організувати кругові потоки входу та виходу людей, щоб мінімізувати контакти.

Резюмуючи, варто зазначити, що в найближчій перспективі, бізнесу не варто чекати послаблень карантинних заходів та допомоги від держави, а краще вже сьогодні прийняти ситуацію як нову реальність та виробити оптимальну систему роботи в нових умовах — простіше кажучи пристосуватись до реалій сьогодення та реанімувати власну справу. Всім, чия діяльність прямо не заборонена законодавством — необхідно діяти вже зараз.