Виходити чи залишитися: ТОП-5 уроків карантину для HR

Ми на порозі виходу з карантину, що стане новим викликом для бізнесу. На яких умовах повертатися в офіси та якого режиму дотримуватися? Чи залишити все як є? За два місяці віддаленої роботи ми в TECHIIA адаптувалися до дистанційної роботи, збільшили ефективність і розширили команду. Багато напрацьованого плануємо залишити і продовжувати в компаніях холдингу. Отриманий і перевірений досвід — в моєму ТОПі дієвих порад.

Сформуйте повноцінну HR команду

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Найперше – один в полі не воїн, а якщо навіть воїн, то ні про які масштабні проекти говорити не доводиться. Тому варто зібрати навколо себе команду професіоналів, яка може чітко виконувати поставлені задачі. Один HR фахівець не зможе ефективно вести всі процеси в динамічній компанії з 50+ працівників, особливо в такий турбулентний час.

Холдинг TECHIIA об'єднує понад 10 бізнесів, і як HR директорка я функціонально управляю командою менеджерів у кожному з них. Це HR-фахівці, рекрутери та бізнес-партнери. І їх велика заслуга, що працівники зберегли гарний настрій і продуктивний темп роботи.

Відверто та регулярно комунікуйте

Зміни — це завжди велике випробування. Перевести одномоментно всі компанії холдингу на дистанційну роботу — це було справжнє випробування, з яким ми справилися, на мою думку, досить ефективно. Ключові робочі процеси були налагоджені за перші 2 тижні: від постановки завдань до отримання зворотного зв'язку та вимірювання ефективності. Єдине, що потребувало трохи часу — адаптація працівників до роботи в домашніх умовах, щоб ефективність виконання завдань "в піжамі" була такою ж високою, як і в офісі. Тут важливі цінності та культура компанії, а також зрілість працівників.

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Нам дуже допомогла посилена комунікація — звернення від засновників холдингу, регулярні оновлення інформації від CEO компаній, Zoom та Hangouts-конференції з учасниками всієї компанії, проведення вебінарів з обміну знань та корисна і мотивуюча інформація від HR у загальних каналах в Slack. У багатьох аспектах ефективність віддаленої роботи є навіть вищою, ніж була в офісі до карантину, адже комунікація відбувається більш сконцентровано, з чіткою аджендою та результатами зустрічей.

Тепер ми додатково акцентуємо на важливість дотримання правил внутрішньої комунікації в компанії, що забезпечать поінформованість всіх необхідних співробітників, навіть якщо їх фізично не було на офлайн-зустрічі в офісі.

Дбайте про здоров'я працівників

Фізичний, психологічний та емоційний стан співробітників напряму впливає на ефективність роботи всього холдингу. Тому ми постійно ділимось порадами, як організувати комфортні умови роботи вдома, як підтримувати здоров'я в умовах довгої самоізоляції та не перетворити своє життя на "день бабака".

Наразі спортивні челенджі, онлайн-кухні, внутрішні онлайн-турніри з улюблених кіберспортивних дисциплін CS:GO та Dota2, тематичні онлайн-тімбілдінги та інші спільні активності дуже вітаються і дають свій результат. Для окремих команд за 2 місяці карантину найкращими практиками стають дні тиші, коли всі можуть більш сконцентровано займатися вирішенням окремих задач та не відволікатися на дискусії.

Скоро перед нами постане новий виклик — організація роботи в офісі. Звичайно, робимо акцент на захист працівників та посилену гігієну, а також на заходи, що допоможуть швидше адаптуватися до роботи в опен спейсі.

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Не бійтеся наймати "дистанційників"

За 2 місяці карантину до компанії холдингу приєднались 30 спеціалістів. Виявилось, що онбординг (перші дні в компанії, коли відбувається знайомство із колегами, внутрішніми процедурами і політиками) у форматі онлайн потребує більшої дисципліни у проведенні комунікації між адмінкомандою, керівником та HR-менеджером для підготовки всього необхідного до виходу "фрешера": підписання документів, підготовка та відправка техніки, велком-презентація, введення новачка в усі необхідні для роботи комунікаційні канали, постановка цілей на випробувальний період, частіші 1on1 з керівником та HR. Але, на жаль, такий формат не може повністю замінити живе спілкування з командою в офісі.

Допомагайте вчитися та розвиватися

Згідно з нашим внутрішнім опитуванням, під час роботи з дому зросла потреба в навчанні та розвитку. Ми розширили радіус учасників програм обміну знаннями з окремих компаній до всього холдингу, зробили онлайн-школу англійської мови та запустили новий формат вебінарів на різні теми, що має назву How it works.

Авжеж, доповідати в онлайн і не відчувати енергетику та реакцію слухачів — це новий челендж для наших спікерів, але в цілому це досить ефективний інструмент, який будемо продовжувати використовувати й після повернення в офлайн.