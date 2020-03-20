Все представители ивент-индустрии составляют планы "Б"

Естественно, ситуация с коронавирусом ощутимо отразилась на ивент-индустрии — наш бизнес напрямую "зеркалит" внешние обстоятельства. На данный момент все участники рынка заняли выжидательную позицию, но уже видна динамика — отмена тендеров, перенос мероприятий на неопределенный срок или их полная отмена.

Выжидание — это естественная человеческая реакция на стрессовую ситуацию, с которой он раньше не сталкивался. Предполагаю, примерно через неделю клиенты объявят окончательные решения о своих стратегиях.

Ситуация с коронавирусом — почва для новых форматов

В зависимости от уровня развития компании и ее возможностей у агентств будут разные тактики.

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Уже сейчас появилось самое очевидное решение — переход из оффлайна в онлайн. Те, кто ранее сталкивался с инструментом трансляции, смогут быстрее подхватить тенденцию и продолжить двигаться вперед, это отличная возможность укрепить позиции в этом направлении. Это та услуга, которая в Украине развита не очень сильно, и сейчас для ее развития открываются новые горизонты.

Конечно, это очень лайтовый режим ивентов, который закрывает только одну составляющую — информационную. А вот эмоциональный, тактильный, невербальный компоненты такому формату недоступны. Поэтому это временная замена, и ивенты никогда не уйдут в онлайн, они останутся в том или ином виде в оффлайне.

Главная задача — удержаться на плаву

Опыт 2009 и 2014 годов подсказывает, что стоит ожидать увеличения количества всевозможных коллабораций. Это необходимо, чтобы рынок жил — ивенты проходили и было за счет чего удерживать персонал. Вопрос сохранения команды максимально острый, ведь наш главный актив — это люди, их головы, которые умеют придумывать и руки, которые могут реализовывать придуманное.

Вспомним предыдущие витки кризиса, такие события приводят к распаду небольших агентств, уменьшению больших и к тотальному перекрою рынка. Мотивация всех участников сейчас — не распасться, и в сложившейся ситуации делать что-то общими усилиями будет проще.

Выживут только креативные

На себе мы уже начали ощущать силу фразы "кризис — это новые возможности", поскольку наше агентство часто предлагает революционные форматы. В спокойное время компании часто от них могут отказываться как от слишком инновационных. А вот сейчас они становятся востребованы как никогда. У нас уже есть решения под ограничения, связанные со сложившейся ситуацией.

К примеру, нас ограничили ивентом в 60 человек? Отлично, мероприятие можно эффективно провести и для 60 участников, собрав только блогеров и инфлюенсеров, которые потом "застримят" его на десятки тысяч подписчиков. А большое мероприятие, например, можно раздробить на серию маленьких: вместо одного события на 300 человек сделать 5 по 60.

Важен план "Б"

Все представители ивент-индустрии сейчас следят за мировой динамикой, обсуждают варианты оптимизации процессов, и самое главное — составляют планы "Б". Например, как может применить свою структуру ивент-агентство помимо непосредственной организации мероприятий.

Ивенторы как раз и сильны тем, что у нас наработана гибкость и способность быстро меняться, подстраиваясь под внешние обстоятельства. Можно представить, что это все большой проект, задачи которого не до конца прописаны, да еще и постоянно меняются. А я менеджер этого проекта, и мне надо найти эффективное решение. Вот это задачка для настоящего супергероя!