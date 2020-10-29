"Вспомнить все". Как Украина будет внедрять план BEPS

Тяжелыми шагами шагает по планете BEPS. Земля содрогается. Бизнес лихорадочно перестраивается. Сейчас мы переживаем время глобальной налоговой революции — события такого планетарного масштаба происходят приблизительно раз в 100 лет. В прошлый раз это было в 20х годах ХХ века, когда вводились международные конвенции об избежании двойного налогообложения. Это было супер-мощно (правда, нашей стране было немного не до того). Сегодня нам тоже немного не до того, но легче (мы пытаемся вылезти из того, что настроили в ХХ веке). Поэтому мы и запаздываем с внедрением плана BEPS…

Итак, среди нескольких шагов плана BEPS, которые мы обязались имплементировать в наше законодательство — есть "Разработка эффективных правил налогообложения, контролируемых иностранных компаний (CFC/КИК)". Этому посвящена новая статья НКУ — 39.2., которая начнет прессовать крупный и средний бизнес уже с 1 января 2021 года. Что будет? И как?

Основная цель нововведений — отобрать деньги у офшоров. Поломать схемы минимизации налогов, основанные на использовании низконалоговых юрисдикций. Перенаправить ручеек "сэкономленных" налогов в государственную казну Украины.

Как это планируется сделать? Владельцы (контролеры) иностранных компаний (КИК) должны будут открыть информацию о владении КИК, о прибыли КИК. Сдать соответствующую налоговую отчетность (декларацию) и заплатить украинский налог с "прибыли КИК". Пикантность ситуации состоит в том, что владельцами/контролерами КИК (для случая Украины) являются, в основном, физические лица. А значит "прибыль КИК" будет проваливаться на уровень объекта налогообложения "доход физлица" и облагаться там НДФЛ и военным сбором. Это очень непривычно для украинского менталитета — когда человек платит налог там, где (по логике) должно налогооблагаться только предприятие.

И риски здесь тоже довольно непривычные. Так, физическое лицо отвечает по долгам всем своим имуществом (у юридического лица — обычно ответственность ограниченная; и — самое главное — эта ответственность не распространяется на связанных физлиц — собственников, директоров и т.п.). С "налогами от КИК" "ограниченность" не получается — придется платить, даже если для этого нужно будет продать машину/квартиру. Более того (в этом также особенность физлиц) — в случае смерти человека, его долги (включая налоговые) должны будут оплатить его наследники, в пределах наследственной массы. Норма, безусловно, жесткая…

Также, все специалисты по КИК однозначно соглашаются с той мыслью, что "скрыть" владение КИК (спрятаться за "номинальными" акционерами; просто не сообщать налоговикам о владении КИК) — уже не получится. Грядет "автоматический обмен информацией", и все тайное станет явным… Опять же нужно учесть, что за "попытку скрыть" (за недекларирование КИК) предусмотрен штраф. Первоначально этот штраф планировался космически большим (порядка 5 млн грн — просто за неподачу налоговой отчетности). Огромнейшими усилиями экспертов и общественности, размер этого штрафа удалось снизить. Сейчас сумма штрафа не такая страшная — всего порядка 10 тысяч евро. Но тоже мало приятно… Особенно, если учесть, что штраф будет взиматься ежегодно, за каждую несданную отчетность…

Да, кстати, очень важный момент. КИКом являются не только офшоры, а любые предприятия. Если физлицо (налоговый резидент Украины) зарегистрировало фирму в Польше, Литве, Германии, США — это тоже КИКи. И еще: контролер/владелец КИК должен будет не только сдать декларацию и отчет по КИК, и заплатить "дополнительные налоги". У него появляется масса обязанностей, которые могут быть (и будут) чрезвычайно обременительными. Например: аудит КИК, трансфертное ценообразование КИК, налоговые проверки КИК… Мало не покажется…

Резюме всего выше описанного. Нужно "вспомнить все" — где, когда, с кем человек регистрировал компании (а также трасты, партнерства, фонды). Тщательно (безусловно, с привлечением специалистов) проанализировать ситуацию. И принять решение… Во многих случаях решение будет таким: необходимо срочно избавиться от КИК! Это можно сделать. И законодательством предусмотрена возможность льготной/ безналоговой ликвидации КИК. Возможность выполнения такой процедуры ограничена по времени (либо в течение 2021 года, либо в течение 2022 — ждем изменений в НКУ). Часто процедура оказывается довольно сложной… Но вариантов нет. Собственно, единственная возможная альтернатива — очень кардинальна. Это — смена налогового резидентства с фактическим выездом из страны. И вывозом своей семьи. В общем, думай-те…