Эхо "Нафтогаза", или Зачем Украине наблюдательные советы в госкомпаниях?

Подавляющее большинство госкомпаний в Украине все еще работают не как полноценные коммерческие структуры, а, скорее, как подразделения своих профильных министерств. Исключения есть, но и там случаются откаты и кризисы. Ярчайший пример — ситуация вокруг НАК "Нафтогаз".

Мы видим, что, с одной стороны, люди, которые принимают решения на государственном уровне, не всегда понимают, зачем нужно строить систему корпоративного управления, формировать и поддерживать работу наблюдательных советов. Зачем создавать некую "лишнюю" структуру — прослойку между собственником-государством и менеджментом — и платить деньги людям, которые, по мнению многих, непонятно чем занимаются? С другой стороны, широкая общественность вообще не интересуется этими нюансами. Так быть не должно.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Что такое набсовет

У наблюдательного совета три задачи. Первая — представлять интересы собственника, в данном случае государства. Вторая — контролировать деятельность компании, ее финансовые результаты. И третья, самая сложная, — помогать в разработке стратегии, думать о будущем, быть "мозговым центром" бизнеса. Члены наблюдательного совета не должны лезть в операционную работу (это вотчина команды управленцев), им надлежит думать о развитии, о перспективах, о более глобальных вещах, причем на десятилетия вперед.

Если провести параллель с государством, где есть законодательная, исполнительная и судебная власть, ветви должны быть независимы и выполнять свои функции. Иначе — крах. Та же система и в бизнесе. Законодательная власть — это наблюдательный совет, исполнительная власть — менеджмент, а судебная власть — аудит. Внутренний комитет по аудиту, который работает с управленческой командой, но отчитывается перед наблюдательным советом.

Чем лучше отлажена система корпоративного управления, тем эффективнее работает предприятие, тем лучше его финансовые результаты, тем дольше оно будет оставаться успешным и конкурентным. Это проверено многолетней практикой.

Читайте также: Смену главы "Нафтогаза" чиновникам рекомендуют обосновывать плохими финрезультами — СМИ

Кто сидит в набсоветах

Многие полагают, что борд — некое "теплое местечко", куда на большую зарплату пристраивают "своих". Такое мнение понятно (привет советской системе "смотрящих"!), но сегодня уже в корне неверно. Приведу пример Латвии, где ввиду неприятия общественностью института набсоветов в постсоветское время кризиса 2009 года их ликвидировали одним махом во всех государственных компаниях. А затем через несколько лет… сформировали вновь. Оказалось, что лучшего механизма защиты от неконтролируемого вмешательства государства и отдельных чиновников в систему управления бизнесом еще просто не придумали. Именно борд способен "прикрыть" компанию от давления и подчас неоправданных действий со стороны собственника — государства.

В наблюдательном совете есть два вида директоров. Первый — представители собственника. Так, "Нафтогаз" подчиняется Минэнергетики — представители этого министерства входят в состав борда компании. Второй — независимые директора, которые никак не связаны с собственником. Они эксперты международного уровня, которые своим опытом, своей репутацией, своими знаниями могут добавить ценность бизнесу. Правильный подбор независимых директоров очень важен, поскольку пул их компетенций напрямую влияет на устойчивость и успешное развитие принадлежащего государству бизнеса в долгосрочной перспективе. Они могут обладать компетенциями, которых не хватает компании на данном этапе ее развития. Именно поэтому в бордах отечественных компаний достаточно много иностранцев — в Украине зачастую сложно найти специалистов с необходимой экспертизой и опытом.

За что платят набсовету

Первое — за контроль работы компании. Руководство компании отчитывается перед наблюдательным советом с определенной периодичностью в той форме, которая оговорена. Второе — за разработку и утверждение корпоративной стратегии. Обычно этот процесс — стратегическое планирование — происходит раз в год, но могут быть корректировки в зависимости от ситуации. Третье — за утверждение и контроль бюджета. Четвертое — за управление рисками. Иногда менеджмент склонен перестраховываться, избегать каких-то нестандартных шагов, и это тормозит развитие бизнеса. Кто-то должен думать на перспективу. Пятое — за оценку работы каждого члена команды управленцев. Надо анализировать, насколько хорошо данный руководитель справляется со своими задачами, что будет, если он уйдет, кто его сможет заменить и т. д. Это основные функции. Конечно, не все можно разложить по полочкам: есть вещи, которые базируются на интуиции, на креативных идеях, на эмоциях.

Отвечу и на болезненный вопрос о вознаграждении корпоративных директоров. Согласно международным практикам корпоративного управления, "зарплата" члена набсовета колеблется в пределах 10–20% от зарплаты первого лица компании. Возможны и исключения — когда риски работы в стране и/или инвестиции собственной деловой репутации в предприятие завышены. В таких случаях размер вознаграждения будет выше. В кризисных ситуациях борд вынужден брать на себя больший объем работы по реструктуризации, консультированию и привлечению инвестиций, что также влияет на вознаграждение членов.

Как контролируют набсовет

Борд — это стратегический инструмент, не дающий мгновенного эффекта, реальные результаты его работы видны через 3-5 лет. Тем не менее, столько ждать не нужно. Снять настороженность в отношении набсоветов и убедиться, что борд действительно приносит пользу бизнесу, можно путем проведения аудита независимым оценщиком.

В Европе такая практика широко применяется, а в некоторых секторах (например, банковском) и вовсе является обязательной и проводится ежегодно. Эффективность работы каждого члена и борда в целом оценивается по ряду параметров, и в случае обнаружения "слабых звеньев" даются рекомендации по их устранению. Это способствует, в частности, повышению степени доверия общества к набсовету как органу корпоративного управления, а стейкхолдеры понимают, что КПД работы директоров можно измерить, оценить и увеличить. Уверен, что внедрение подобной практики в Украине поможет быстрее выстроить эффективную систему корпоративного управления и повысить уровень доверия к ней.

Опыт показывает, что надстройка в лице наблюдательного совета совсем не лишняя. Вот только для построения в Украине эффективной системы корпоративного управления необходимо создать правильные механизмы управления и сильные институты, отвечающие за обеспечение работы этих механизмов. Критически важно, чтобы эти институты были независимыми от политических циклов и олигархических кланов.

Источник фото: Depositphotos