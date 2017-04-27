Зачем власти Киева сносят пункты заправки сжиженным газом

Зачем Кличко сносит АГЗП? Этот вопрос журналисты, друзья, таксисты и просто знакомые задают ежедневно. Интерес понятен: за последние годы все привыкли к повсеместно разбросанным газовым бочкам, а это не только удобно для водителей, но и еще и дешевле на гривну за литр, а то и более. В апреле у оставшихся газовых колонок выстроились очереди и это внесло дискомфорт в привычный жизненный расклад тех, кто за рулем.

Поводов и причин для демонтажа газовых модулей множество. Но главный аргумент— огромные потери бюджета столицы.

В прошлом году столичная казна недосчиталась около 500 млн грн розничного акциза от торговли сжиженным газом. По расчетам "Консалтинговой группы А-95", в 2016 году в "тени" находилось 70% киевского рынка пропан-бутана. Иными словами, налог платился только с каждого третьего литра. Интересное совпадение: на 350 нелегальных и полулегальных газовых заправок приходится лишь 80 легальных. Как видим, весь поток "теневого" газа шел через "подзаборную" сеть, в чем было несложно убедиться каждому: чеки на этих станциях выдавали редко. А там, где выдавали, были весомые сомнения по поводу регистрации кассового аппарата.

Засилье нелегалов привело к тому, что грешить "торговлей мимо кассы" стали и легальные комплексы, не выдерживающие конкуренции с теневым бизнесом.

Масштабы потерь заставили Киев возглавить поход на Кабмин с целью упразднения акциза с розничной торговли нефтепродуктами, который задумывался как помощь местным бюджетам. Идея была в том, чтобы налог с пистолета перенести в основной акциз, который собирается с импортеров и производителей. А далее — расщепление по местным бюджетам. Но как понять, какому региону сколько причитается, как организовать учет реализованных нефтепродуктов и сжиженного газа? Выход один — мониторить реализацию по кассовым чекам. Такая база ведется Государственной фискальной службой. Но для Киева с его 70% нелегальных продаж газа ничего не изменилось: чеки как не давали, так и не дают.

Фискалы, которые должны контролировать эту сферу, давно расписались в своей несостоятельности. Отчасти это имеет объективное оправдание: нелегального объекта нет в их системе координат, как отслеживать уплату налогов? Их рейды по заправкам ощутимого результата не дали: не хватает ни людей, ни полномочий. К тому же никто не отменял элементарную коррупцию, а с деньгами у "газовых" нелегалов все в порядке. Исходя из официальных данных и собственных исследований, в 2016 году незаконные АГЗП прокачали порядка 200 тыс. тонн пропан-бутана на сумму 3,6 млрд грн. Учитывая все возможности нелегального бизнеса (участие в схемах обналички, "экономия" на налогах, отсутствие инвестиционных затрат и т.д.) на руках нелегалов-газовиков осталось более 1 млрд грн.

Этой суммы хватало на всех: на чиновников мэрии, райадминистрации, участковых, экологов, охрану труда, пожарных и прочих проверяющих.

Однако полумиллиардом гривен в год потери Киева не ограничиваются. Ни под одним из демонтированных газовых модулей нет законно отведенной земли, которая бы целевым образом предназначалась под такой объект. Каждый самозахват или аренда нескольких паркомест на автостоянке за копейки — снова потери бюджета.

По оценкам мэрии, за площадь, которую занимали 350 заправок, в 2016 году город недополучил порядка 70 млн грн. Незаконное использование городских коммуникаций, зарплаты в конвертах персоналу таких АЗС, разбитые несметных числом газовозов столичные дороги и так далее — это новые и новые пробоины в столичной казне.

Именно поэтому "газовые" бочки, установленные без разрешительной документации, вывозятся с соблюдением всех норм безопасности на штраф-площадки. Оттуда потом владелец их может забрать, возместив затраты города на демонтаж. Город демонтировал 101 такую бочку, еще 249 снялись сами — платить штраф никто не хочет.

Выбранный властями метод решения проблемы конфликтный, болезненный, но эффективный. Расчет делается на рост продаж через легальные станции, что подтверждается возникшим ажиотажем на них. Между тем очевидно, что часть объемов уйдет в область, куда уже перебрались многие столичные нелегалы.

Уже по итогам апреля показатель реализации газа в отчетности Фискальной службы должен существенно возрасти, а с ним и причитающийся столице кусок "акцизного" пирога. Будем надеяться, что результат вложений этих сотен миллионов гривен в киевские дороги, парки, инфраструктуру не заставит себя долго ждать.