Заходи протидії поширенню коронавірусу COVID-19: які Рада прийняла нововведення

Враховуючи ситуацію, що склалась в Україні та у світі у зв'язку з пандемією СOVID-19, 17 березня 2020 Верховна Рада України на позачерговому пленарному засіданні прийняла низку законів, спрямованих на протидію поширенню цієї хвороби і підтримку бізнесу та громадян в умовах встановлення карантину.

Зупинимось на ключових моментах внесених змін на основі текстів законопроектів, опублікованих на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

Зокрема законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVІD-19)" (далі — закон №3219), передбачено:

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• встановлення адміністративної відповідальності у вигляді штрафу за порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями. Розмір штрафу для громадян складає від 17 тисяч до 34 тисяч грн, а для посадових осіб — від 34 тисяч до 170 тисяч грн (стаття 44-3 КУпАП);

• посилення кримінальної відповідальності за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними (стаття 325 КК України), шляхом збільшення розміру штрафу від 1700 грн до штрафу у розмірі від 17 тисяч до 51 тисячі грн, а також встановлення покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років;

• карантин, встановлений Кабінетом міністрів, віднесено до форс-мажорних обставин, що можуть бути засвідчені торгово-промисловою палатою України та її територіальними органами.

Цим самим поставлено крапку у дискусії, яка тривала впродовж останнього часу, щодо того, чи є карантин або його наслідки обставиною непереборної сили.

• встановлено, що термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у зв‎'язку із запровадженням карантину, може перевищувати 15 календарних днів на рік.

Крім того, на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов‎'язаних з СОVID-19:

• роботодавець може доручати працівникові протягом певного періоду виконувати роботу вдома, а також надавати за його згодою відпустку. Це правило поширюється також на державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування;

• власник підприємства, установи, організації або уповноваженого органу може змінювати режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Відповідна інформація повинна доводитися до відома населення з використанням веб-сайтів та інших комунікаційних засобів;

• зупинено перебіг строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг та строків надання цих послуг, визначених законом, з дня оголошення карантину, тобто з 12 березня 2020 року. Від дня припинення карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення;

• заборонено органам державного нагляду (контролю) проведення планових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

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Разом з тим, проектом закону №3220 (про який мова піде далі і який також прийнято 17 березня 2020 року) заборону на проведення вищевказаних планових заходів встановлено до 31 травня 2020 року, окрім планових заходів контролю щодо суб‎'єктів господарювання з високим ступенем ризику; у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

З огляду на це, у питанні проведення планових заходів контролю варто керуватись положеннями закону №3220 у разі, якщо вони є відмінними від норм закону №3219.

Закон №3219 перебуває на стадії підписання президентом і набирає чинності з дня його опублікування, крім окремих його положень, які вводяться в дію з 19 квітня 2020 року.

Платникам плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, варто також звернути увагу на положення закону 3220, який також прийнято Верховною Радою 17 березня 2020 року. Ним, серед іншого, передбачено звільнення від сплати плати за землю та від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року із правом подати уточнюючу податкову декларацію зі змінами податкового зобов'язання за відповідний період.

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Також цим законом передбачено тимчасове зупинення документальних та фактичних перевірок платників податків, що були розпочаті до 18 березня та не були завершені, на період до 31 травня 2020 року.

Закон №3220 набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.