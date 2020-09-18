Налоговый кнут: как власть собирается наполнять бюджет во время карантина

Карантинные пряники у правительства, похоже, закончились и с целью "стимулирования деловой активности субъектов хозяйствования" Кабмин внес в парламент законопроект №4101 "О внесении изменений в Налоговый кодекс и иные законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (далее — "Законопроект 4101").

Проект Закона о Госбюджете-2021 предусматривает существенное увеличение финансирования на содержание государственного аппарата, включая правоохранительные и налоговые органы, а Законопроект 4101, похоже, станет одним из инструментов сбора такого увеличенного финансирования.

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Основные новеллы Законопроекта № 4101:

Отмена моратория на налоговые проверки

Мораторий на документальные и фактические налоговые проверки прекратится с датой вступления в силу закона.

Проверки, которые согласно плана-графика проверок должны были начаться в период с 18.03.2020 года до вступления в силу закона и не начались, автоматически исключаются из плана — графика проверок на 2020 год. Обновленный план-график должен быть обнародован в течение 10 рабочих дней после вступления закона в силу.

Проверки, которые начались до 18.03.2020 года и не были завершены, были приостановлены, считаются временно приостановленными до даты вступления в силу закона.

Сроки давности привлечения к ответственности за налоговые правонарушения продолжат свое течение с даты вступления в силу закона (с 18.03.2020 года течение сроков давности приостановлено в связи с карантином).

Доступ налоговиков к банковской тайне при наличии судебного решения о взыскании средств с налогоплательщика

Предлагается обязать банки предоставлять по требованию налоговиков в рамках исполнения решения суда о взыскании денежных средств с налогоплательщика информации относительно состояния счетов, движения средств и операций на счетах за конкретный промежуток времени, об остатке средств на счетах, а также информацию о наличии договоров о хранении ценностей или предоставлении банковского сейфа.

С одной стороны, такие правила могут рассматриваться как правильные. Вместе с тем, на практике, налоговики решения судов не в их пользу исполняют со скрипом и долго, а решения в свою пользу хотят исполнять быстро. Дисбаланс получается. Особенно в случаях, когда Верховный суд отменит решение апелляционного суда, а денежные средства уже списаны. Ведь получить списанные денежные средства из бюджета это тот еще квест. Для справедливости стоило бы, наверное, подумать о том, чтобы банки такую информацию предоставляли только на основании окончательных и не подлежащих дальнейшему обжалованию решений судов.

Взыскание денежных средств с налогоплательщиков без решения суда

Налоговикам хотят разрешить взыскивать без решения суда денежные средства со счетов налогоплательщиков по задекларированным налогоплательщикам налоговым обязательствам.

Мотивируют это тем, что сейчас действуют ограничения на такие действия в виде суммы в размере 5 миллионов гривен, неоплаты в течение 90 дней и отсутствия задолженности бюджета перед таким налогоплательщиком, а это долго и ставит налогоплательщиков в неравные условия. Соответственно, предлагается все эти "сдерживающие факторы" исключить из Налогового кодекса.

При этом нет ни слова о том, что налогоплательщик мог и ошибиться, задекларировав к уплате большую сумму, и имеет право на исправление такой ошибки. Зато в обосновании принятия этой нормы четко указывается на то, что самостоятельно задекларированное налоговое обязательство не подлежит обжалованию.

Обжалование решений о непринятии таблицы данных плательщиков НДС и о соответствии их признакам рисковости.

Предлагается предусмотреть особый порядок обжалования решений об остановке регистрации налоговых накладных, о непринятии таблицы данных, о соответствии налогоплательщиков критериям рисковости.

Такие решения будут обжаловаться путем подачи жалобы контролирующему органу и подлежат рассмотрению в течение 10 календарных дней в порядке, предусмотренном Кабмином. При этом, срок рассмотрения такой жалобы не может быть продлен. А если мотивированное решение по жалобе не будет отправлено налогоплательщику в течение 10-дневного срока, жалоба будет считаться удовлетворенной.

Учитывая, что рассмотрение таких жалоб предполагается осуществлять без участия представителя Минфина, вероятно, стоит ожидать изменений и в Порядок рассмотрения жалоб, утвержденный Постановлением Кабмина от 11.12.2019 года № 1165.

Ограничение на перенос налоговых убытков

Предлагается ограничить перенос налоговых убытков для целей налога на прибыль предприятий сроком 5 лет. Сейчас такого ограничения нет.

Ограничение будет применяться начиная с декларации по налогу на прибыль предприятий за 2021 год с учетом убытков, накопленных с 2016 года.

Проценты по займам/кредитам от нерезидентов можно будет ставить в налоговые расходы только по факту уплаты

На сегодняшний день, проценты по любым займам / кредитам формируют налоговые расходы по факту начисления. Предлагается разрешить ставить проценты по долговому финансированию от нерезидентов в налоговые расходы только по факту уплаты таких процентов.

Агентские услуги нерезидентов будут облагаться налогом с доходов нерезидентов независимо от места предоставления

На сегодняшний день агентские услуги, предоставленные нерезидентами, облагаются налогом на репатриацию (налог с доходов нерезидентов) только при предоставлении таких услуг на территории Украины, если иное не предусмотрено международными Конвенциями об избежании двойного налогообложения. Предлагается исключить место предоставления агентских услуг и таким образом распространить налог с доходов нерезидентов на агентские услуги нерезидентов, предоставленные и на территориях иных стран.

Отсутствие "компенсирующих" НДС обязательств бизнеса при форс-мажоре

Предлагается не считать поставкой товаров и не требовать бизнеса начислять "компенсирующие" НДС обязательства, если основные производственные или непроизводственные средства, с/х растения, насаждения, животные налогоплательщика ликвидируются в связи с их уничтожением или разрушением, гибелью, падежом, забоем в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, в иных случаях, когда такая ликвидация осуществляется без согласия налогоплательщика, в том числе в случае кражи, подтвержденной согласно законодательству или при предоставлении налоговикам соответствующего документа об уничтожении, разборке или преобразовании основных производственных, непроизводственных средств иным способом, в результате чего они не могут использоваться согласно первичному предназначению.

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Списание штрафов и пени по налоговому долгу (но не для всех)

Предлагается списать штрафы и пеню налогоплательщикам, которые имеют налоговый долг по состоянию на 01.01.2020 года и не уплачен по состоянию на 01.09.2020 года, при условии погашения такого долга (без штрафов и пени) в течение 6 месяцев после вступления в силу закона.

Правило не будет распространяться на пеню за нарушение порядка расчетов в ВЭД, долг по таможенным платежам, лиц, в отношении которых есть судебные решения о рассрочке / отсрочке взыскания налогового долга, лиц, на которых распространяются процедуры, определенные Кодексом Украины по процедурам банкротства и некоторые другие случаи.

Вступление в силу некоторых положений Закона № 466 переносится на 2021 год

Из наиболее интересных стоит отметить предложение оставить постоянным представительствам нерезидентов право на применение коэффициента 0,7 к доходам до конца 2020года.

Также, формулировки терминов "доходы с источником происхождения из Украины" и перечень доходов нерезидентов, которые подлежат налогообложению налогом с доходов нерезидентов будут применяться в предыдущих редакциях до 2021 года.

Законопроект 4101 предусматривает и иные важные изменения, включая увеличение ставок акцизного налога, снижение стоимости транспортных средств для целей уплаты транспортного налога, увеличение ставок акцизного налога на спирт и алкоголь, увеличение ставок экологического налога и рентной платы, противодействие уклонениям по уплате налога на недвижимость при передаче ее по договору об управлении имуществом, продление срока для списания задолженности по ЕСВ для спящих ФОП на 2 месяца, дополнительные правила для уплаты дополнительного ЕСВ работающими самозанятыми лицами и иные.

Несмотря на то, что Законопроект 4101 предусматривает и некоторые положительные изменения, очевидной является его направленность на оперативный сбор дополнительных налоговых поступлений в бюджет. В условиях "карантинной" экономики, намерения государства усилить налоговое давление на бизнес и население вместо поддержки вряд ли предоставят бизнесу дополнительные стимулы развиваться и создавать новые или даже сохранять уже созданные рабочие места. В связи с этим, концепция отложенного налогообложения в виде налога на выведенный капитал представляется актуальной как никогда.