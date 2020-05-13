Зателефонуйте до свого стоматолога

Про вплив останніх двох місяців "закритих дверей" на окремі бізнес-напрямки написано багато. Всі ми співчуваємо туристичній галузі, ресторанам, готелям та кінотеатрам. Всі ми скаржимося на неможливість догляду за собою через закриття перукарень та салонів краси.

Але я практично не зустрічала дописів у інформаційному просторі про стоматологію — галузь, в якій працюю.

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Стоматологічні клініки змушені були зачинитись на карантин, як і усі інші — з 15 березня. Їм було дозволено надавати ургентну (невідкладну) стоматологічну допомогу, проте заборонено плановий прийом. У деяких регіонах таку допомогу було дозволено лише окремим державним поліклінікам. При цьому чіткого переліку "що таке ургенція" не було визначено.

Ось з чим зустрілась наша галузь:

⦁ Близько 80% стоматологічних клінік зачинились повністю. Організувати ургентний прийом виявилося складною та коштовною задачею, з якою стоматологи опинились сам на сам.

Для прийому бодай одного пацієнта, клініка повинна повноцінно запустити всі комунікаційні системи — компресори, вакуумні машини, стерилізатори та інше. Для проведення робіт з підготовки клініки та подальших робіт з прибирання необхідно залучити декількох асистентів, частина з яких проживає за межами міста. Та й засоби захисту лікарів у період простою було складно придбати, а ціни були завищені у десятки разів.

Отже, часами витрати на прийом одного пацієнта в десятки разів перевищували оплату за лікування

⦁ Протоколи захисту від коронавірусної інфекції під час прийому пацієнтів були відсутні. Стоматологічна спільнота зорієнтувалась самостійно — з"явилися перекладені рекомендації з Китаю, згодом від італійських та швейцарських колег. Стоматологи допомагали один одному як могли — знімали відео з підготовки пацієнта та лікаря, створили групи в соціальних мережах. Наша компанія, наприклад, організувала серію вебінарів — дискусій, де власники клінік ділилися один з одним своїми напрацюваннями

⦁ Дохід протягом останніх 2-х місяців дорівнював нулю, але витрати практично не зменшились. Працівники клінік — це кваліфіковані спеціалісти і одна з найвищих цінностей стоматологічного бізнесу. Роки пішли на те, щоб зібрати їх разом, безперервно навчати та підвищувати кваліфікацію, інвестуючи велику частину доходу у це. Саме тому, під час карантину, надто легковажно було б просто звільнити усіх або відправити у відпустки за власний рахунок. Кожен із знайомих мені власників виходив з ситуації по-своєму, але практично усі фінансово підтримували своїх працівників у цей нелегкий час.

⦁ Більшість матеріалів, що стоматологи використовують у роботі, це імпорт. Розуміючи, що в зв"язку з закриттям виробництв по всьому світу, з їх поставками можуть виникати перебої, стоматологи змушені інвестувати додаткові кошти у стабілізаційні склади. Це потрібно для того, щоб в подальшому не зупинитись через відсутність хоча б чогось одного з необхідного. Деякі з моїх колег створили запаси на 6 місяців роботи

⦁ Вартість засобів індивідуального захисту — масок, рукавичок, халатів та бахіл зросла в рази, їх використання збільшилось в зв"язку з запровадженням нових протоколів. Та й пацієнт тепер потребує додаткового захисту. В середньому, для прийому одного пацієнта потрібно інвестувати додатково 600 грн. Стоматологи опинились перед дилемою як рахувати ці витрати — чи включати у вартість лікування чи компенсувати за свій власний рахунок.

Порахувати всі втрати за цей період та їх наслідки поки що складно. Ми зможемо це зробити лише згодом, хоча вже розуміємо наскільки це драматично вплине на галузь.

Очевидно одне, стоматологічні клініки як ніколи опинились у складній ситуації та потребують вашої підтримки.

Тимчасова відмова від задоволення посмакувати стравою у ресторані, випити з друзями горнятко кави, та неможливість зробити манікюр чи стрижку, або ж іншу спа-послугу — звичайно, вплинула на наше життя. Відсутність планових оглядів та професійної гігієни має значно більші наслідки для нашого здоров"я. Та й чого ж приховувати — рівень домашньої гігієни, без необхідності "виходити в люди", бажає кращого! Які наслідки для розвитку патологій будуть мати ці два місяці складно спрогнозувати.

Після повернення з карантину, я впевнена, більшість із читачів, з задоволенням відвідають літній майданчик ресторану. Але чи не відкладуть знову здоров'я на "потім"?

Можливо саме зараз час це змінити? Загальне здоров"я напряму залежить від стоматологічного. Плановий візит для професійної гігієни, профілактичного огляду та консультації — це саме ті інвестиції, які сторицею повернуться згодом. І до того ж, це допоможе стоматологічним клінікам швидко відновитися та бути готовими до нових викликів — нові технології та надсучасні протоколи потребують безперервних інвестицій. Разом здоровіші будуть і ваші зуби, і майбутнє стоматології.

Тому — зателефонуйте до свого стоматолога.