Зеленський хоче ліквідувати Окружний адмінсуд. Чому це не вирішить проблему правосуддя

13 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський вніс до ВРУ законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду № 5369. Майже добу юристи, політики, громадські діячі та всі небайдужі сперечались про законність такої ініціативи.

Сам текст законопроєкту з’явився вночі. Тож саме зараз, без зайвих домислів, маємо можливість проаналізувати його зміст і відповісти на питання "Чи правомірна ініціатива президента України?", "Чи призведе ініціатива до реальних перетворень в судовій системі, або ж є ніщо іншим, як черговим кроком для зміцнення політичного рейтингу президента?".

Що передбачає законопроєкт?

— Ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва;

— Утворення Київського міського окружного адміністративного суду;

Та не менш цікавим законопроєкт є і в частині прикінцевих та перехідних положень.

Передбачається припинення здійснення правосуддя ОАСК з дня набрання чинності Закону.

До початку роботи нового адмінсуду всі справи, що були підсудні ОАСК розглядатимуться та вирішуватимуться Київським окружним адміністративним судом (повноваження якого поширюються на територію Київської області).

ОАСК повинен протягом 10 робочих днів передати судові справи, які перебувають у його володінні до Київського окружного адміністративного суду.

Потім, вже після створення нового адміністративного суду, КОАС повинен буде невідкладно передати йому справи.

Чи може президент ліквідувати суд?

Одноосібно президент України ані ліквідувати, ані створити суд не може. Таких повноважень у нього за Конституцією немає. Але в цьому випадку президент і не видавав Указ про ліквідацію та створення суду, а лише подав проєкт Закону до ВРУ.

В свою чергу, відповідно до ст. 125 Конституції суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до ВРУ президент після консультацій з ВРП.

У пояснювальній же записці вказується, що консультації із ВРП були проведені. Дійсно, консультативний висновок було надано ще 4 березня.

Тож, із формальної точки зору, процедура внесення законопроєкту була дотримана.

Що буде зі справами, які були на розгляду в ОАСК?

Вони будуть передані до КОАС для їх подальшого розгляду. Крім того, ті справи, які були підсудні ОАСК за Кодексом адміністративного судочинства, будуть тимчасово, до створення нового адмінсуду, розглядатися КОАС.

Що буде із суддями ОАСК?

Відповідь на це питання міститься у ст. 82 Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

Переведення судді на до іншого суду того ж або нижчого рівня може здійснюватися без конкурсу тільки у випадках реорганізації, ліквідації чи припинення роботи суду, в якому такий суддя обіймає посаду.

Тому всі судді ОАСК можуть бути переведені без конкурсу, в тому числі й до нового адміністративного суду (після його створення, звичайно). Та обов’язковим у такому випадку будуть рекомендації ВККСУ.

Водночас враховуючи те, що діяльність ВККСУ заблокована, таке переведення поки не є можливим. Неможливе й призначення суддів до нового адміністративного суду.

Тож ліквідація суду не тотожна звільненню судді. Підстави для звільнення чи припинення ним повноважень закріплені у ст. 126 Конституції України (і серед їх переліку такої підстави як ліквідація суду немає).

Реальні наслідки прийняття законопроєкту

Першим реальним наслідком стане надмірне навантаження на КОАС, оскільки крім власних справ, він буде вимушений ще й розглядати справи, що були та є підсудними ОАСК.

Враховуючи, що за даними Державної судової адміністрації ОАСК має 60 штатних посад суддів, а КОАС лише 25, таке навантаження призведе до затягування строків розгляду справ.

Тому реально, без розблокування діяльності ВККС, новий адмінсуд створено не буде, натомість усі справи ОАСК просто будуть передані на розгляд КОАС.

Політична складова

Законопроєкт скоріше має на меті отримання чергових політичних балів, аніж реальне вирішення питання правосуддя в Україні. Гарантії суддів, зокрема й гарантії на їх переведення, мають зберігатися незалежно від того, в якому суді працює суддя: ОАСК чи інший суд. Такі гарантії визначені Конституцією та Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Крім того, ліквідація ОАСК і створення нового адміністративного суду до якихось реальних змін, окрім додаткових бюджетних витрат призвести й не може, бо підсудність справ у Кодексі адміністративного судочинства не змінюється.

Якщо виникають обґрунтовані підозри у можливій корумпованості окремих суддів — вони мають вирішуватися в межах кримінального законодавства, а не шляхом ліквідації судів.

Крім того, саме за наявності кримінальних проваджень, вироків особа, зокрема й суддя може нести відповідальність за вчинення нею кримінального правопорушення. Іншим механізмом боротьби з недоброчесними суддями є їх звільнення, водночас саме на підставах визначених Конституцією:

порушення суддею вимог щодо несумісності; вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді; порушення обов’язку підтвердити законність джерела походження майна.

Інші ж механізми, є сумнівно юридичними, які видаються такими, що направлені саме на створення ілюзії змін і введення суспільства в оману.

Микита Жуков, Голова Комітету Асоціації правників України з конституційного права, адміністративного права та прав людини, керуючий АБ "ZHUKOV LEGAL FAMILY OFFICE"