Жилая недвижимость: почему дешевые метры уступают инновационным форматам

Рынок жилой недвижимости за последние годы существенно изменился. Изменения коснулись и спроса, вкуса потребителей, а период карантина лишь ускорил и усугубил эти процессы. За последние 10 лет дешевые метры начали уступать инновационным и оригинальным форматам, интересным архитектурным решениям и развитой инфраструктуре комплексов.

Рынок жилой недвижимости в Украине в последние годы переживает переход от от "продажи квадратных метров" до "продажи стиля жизни": требования покупателя меняются от желания приобрести просто площадь к желанию получить дополнительную стоимость в виде развитой инфраструктуры, продуманной до мелочей архитектуры, обустройства территории и различных дополнительных сервисов. Это отражается в изменении структуры спроса с эконом класса, на комфорт и бизнес, как на те, которые чаще предлагают пространство для жизни и его продуманное наполнение, а также современные концепции Live.Work.Play концепции и крупные проекты по принципу "город в городе".

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Если еще 3-5 лет назад застройщики конкурировали исключительно ценой и маркетинговыми бюджетами, то сегодня, в основном, концепциями проектов и уровнем будущей жизни в них. Среди основных факторов выбора жилья для покупки, цена уходит на второй план после развитой инфраструктуры, а на третьем месте — качество материалов и строительства. Стоит отметить, что более 2/3 спроса на начальных стадиях строительства приходится как раз на объекты новых форматов: многофункциональные комплексы, формат объектов "город в городе", концепция Live.Work.Play.

Под влиянием пандемии COVID-19 спрос просел, хотя и восстанавливался активно, начиная с конца весны этого года. Проведя много времени дома, многие наоборот больше задумались над его комфортом, и акцентировали более пристальный взор на новое и актуальное предложение на рынке. При опросе потенциальных покупателей было выявлено, что одними из особо ценных и комфортных особенностей жилья считаются просторная кухня-гостинная и привлекательный вид из окна, что составляет 73% и 70% опрошенных соответственно.

Данные характеристики говорят о том, что после карантинных реалий, людям при выборе жилья хочется иметь больше комфорта, а внешний вид и окружающая инфраструктура должны радовать глаз и удовлетворять текущие требования. Застройщики отмечают — наблюдается повышенный спрос на загородную недвижимость, проекты в рекреационной зоне, к примеру, там, где есть парк или водоём. Также застройщики отмечают повышение роли концепции, люди смотрят сколько выгод могут купить за условный доллар стоимости квадратного метра. Покупатель стал очень требовательным.

Так, по свидетельству офисов продаж, в период карантина количество обращений в объектах точечной застройки, особенно эконом и дорогого класса, снизилось до 35%, тогда как в комплексных объектах наиболее популярных концепций в комфорт и бизнес классе — до 15%. Стоит отметить, что эта тенденция продолжается и по данным одного из столичных застройщиков, падение продаж летом этого года в эконом сегменте в сравнении с началом года, составляет уже 75-80%. Эконом сегмент теряет популярность в связи с низким качеством строительства объектов, отсутствием гарантий у застройщиков о полном завершении строительства, а также отсутствии дополнительных объектов инфраструктуры. Покупатели готовы вкладывать в жилье лучшего качества.

Так как фактор инфраструктуры сегодня впервые вышел на первое место в выборе жилья, превзойдя цену, большое значение будет иметь микс и зонирование в размещении объектов социально-бытовой, коммерческой инфраструктуры и сервисов: должен быть сбалансирован набор нужных операторов, якорные функции должны быть размещены максимально удобно и правильно, принося пользу как для бизнеса, так и жителям.

Теперь покупатели жилья учитывают и ликвидность своего будущего жилья, так как задумываются на 5-10 лет вперед и учитывают все нюансы, которые могут повлиять на стоимость их жилья в будущем. Здесь как раз и выходит на первый план понятие качественной архитектуры, современного дизайна, продуманных площадей.

На продажи влияют многие факторы архитектурной концепции: понимание сегмента, стоимость квадратного метра, эргономичность пространства, внешний облик объекта, энергоэффективность, экологичность, концептуальный подход к среде обитания, а также качество строительства и безопасность.