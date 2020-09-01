Мнения 1 час назад

Жилая недвижимость: почему дешевые метры уступают инновационным форматам

Эконом сегмент теряет популярность в связи с низким качеством строительства объектов, отсутствием гарантий у застройщиков о полном завершении строительства, а также отсутствии дополнительных объектов инфраструктуры

Фото: Berkshireenterprises Фото: Berkshireenterprises
Фото: Berkshireenterprises

Рынок жилой недвижимости за последние годы существенно изменился. Изменения коснулись и спроса, вкуса потребителей, а период карантина лишь ускорил и усугубил эти процессы. За последние 10 лет дешевые метры начали уступать инновационным и оригинальным форматам, интересным архитектурным решениям и развитой инфраструктуре комплексов.

Рынок жилой недвижимости в Украине в последние годы переживает переход от от "продажи квадратных метров" до "продажи стиля жизни": требования покупателя меняются от желания приобрести просто площадь к желанию получить дополнительную стоимость в виде развитой инфраструктуры, продуманной до мелочей архитектуры, обустройства территории и различных дополнительных сервисов. Это отражается в изменении структуры спроса с эконом класса, на комфорт и бизнес, как на те, которые чаще предлагают пространство для жизни и его продуманное наполнение, а также современные концепции Live.Work.Play концепции и крупные проекты по принципу "город в городе".

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Если еще 3-5 лет назад застройщики конкурировали исключительно ценой и маркетинговыми бюджетами, то сегодня, в основном, концепциями проектов и уровнем будущей жизни в них. Среди основных факторов выбора жилья для покупки, цена уходит на второй план после развитой инфраструктуры, а на третьем месте — качество материалов и строительства. Стоит отметить, что более 2/3 спроса на начальных стадиях строительства приходится как раз на объекты новых форматов: многофункциональные комплексы, формат объектов "город в городе", концепция Live.Work.Play.

Под влиянием пандемии COVID-19 спрос просел, хотя и восстанавливался активно, начиная с конца весны этого года. Проведя много времени дома, многие наоборот больше задумались над его комфортом, и акцентировали более пристальный взор на новое и актуальное предложение на рынке. При опросе потенциальных покупателей было выявлено, что одними из особо ценных и комфортных особенностей жилья считаются просторная кухня-гостинная и привлекательный вид из окна, что составляет 73% и 70% опрошенных соответственно.

Данные характеристики говорят о том, что после карантинных реалий, людям при выборе жилья хочется иметь больше комфорта, а внешний вид и окружающая инфраструктура должны радовать глаз и удовлетворять текущие требования. Застройщики отмечают — наблюдается повышенный спрос на загородную недвижимость, проекты в рекреационной зоне, к примеру, там, где есть парк или водоём. Также застройщики отмечают повышение роли концепции, люди смотрят сколько выгод могут купить за условный доллар стоимости квадратного метра. Покупатель стал очень требовательным.

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Так, по свидетельству офисов продаж, в период карантина количество обращений в объектах точечной застройки, особенно эконом и дорогого класса, снизилось до 35%, тогда как в комплексных объектах наиболее популярных концепций в комфорт и бизнес классе — до 15%. Стоит отметить, что эта тенденция продолжается и по данным одного из столичных застройщиков, падение продаж летом этого года в эконом сегменте в сравнении с началом года, составляет уже 75-80%. Эконом сегмент теряет популярность в связи с низким качеством строительства объектов, отсутствием гарантий у застройщиков о полном завершении строительства, а также отсутствии дополнительных объектов инфраструктуры. Покупатели готовы вкладывать в жилье лучшего качества.

Так как фактор инфраструктуры сегодня впервые вышел на первое место в выборе жилья, превзойдя цену, большое значение будет иметь микс и зонирование в размещении объектов социально-бытовой, коммерческой инфраструктуры и сервисов: должен быть сбалансирован набор нужных операторов, якорные функции должны быть размещены максимально удобно и правильно, принося пользу как для бизнеса, так и жителям.

Теперь покупатели жилья учитывают и ликвидность своего будущего жилья, так как задумываются на 5-10 лет вперед и учитывают все нюансы, которые могут повлиять на стоимость их жилья в будущем. Здесь как раз и выходит на первый план понятие качественной архитектуры, современного дизайна, продуманных площадей. 

На продажи влияют многие факторы архитектурной концепции: понимание сегмента, стоимость квадратного метра, эргономичность пространства, внешний облик объекта, энергоэффективность, экологичность, концептуальный подход к среде обитания, а также качество строительства и безопасность.

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