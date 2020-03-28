Жизнь "до и после" карантина: специальности, которые будут востребованы в 2020 году

Разве кто-то мог предположить, как поменяется мир и привычный образ жизни миллиарда людей одновременно. Разве что в страшных фильмах, которые почему-то массово начали пересматривать большинство людей, вместо того, чтобы не усугублять эмоциональное состояние — смотреть более позитивные и жизнерадостные фильмы.

Сейчас в Украине люди столкнулись с новым для себя вызовом, причем есть несколько категорий: одни — для которых привычный формат работы в удаленном режиме, другие — ни то что непонятен, а невозможен в виду специфики их деятельности.

Первую и вторую группу людей объединяет несколько факторов:

➡️ нестабильное эмоциональное состояние, многие поддаются неконтролируемой панике, потому что выйти из депрессивного состояния после окончания карантина — будет сложно. А ведь после карантина понадобится очень много усилий для того, чтобы наладить все процессы: как на работе, так и на бытовом уровне.

➡️ даже те, кто работает в удаленном режиме уже сейчас ощутили на себе, что работы стало гораздо меньше. И это очевидно, все инвестиционные проекты, рекламные кампании — остановлены, текущие рабочие вопросы закрываются и переводятся в режим ожидания, уже сейчас меняются стратегии многих компаний и к, большому сожалению, некоторые после карантина уже так и не откроют свои двери. Многие эксперты и рабочие группы говорят, что если в стране будет введено ЧП — это крах для всей страны, миллионы людей останутся без работы. Не вирус тогда погубит людей, а голод.

➡️ страх остаться без работы, именно поэтому сейчас важно не поддаваться информационному давлению, а больше уделять внимание тому, чтобы раскрывать в себе новые навыки. На сегодняшний день достаточно много бесплатных онлайн-курсов, которые помогут помочь узнать что-то новое, а главное — потом на практике применимое. Мы понимаем, что многим придется перепрофилироваться, это неизбежно.

Профессии которые были востребованы ранее — могут уйти на второй план, либо вообще перейти в категорию не востребованности до лучших времен. Многие ранее писали, что частично в будущем робототехника заменит людей, но как показывают сегодняшние реалии, что ценится сейчас человеческий ресурс и именно он будет необходим в ближайшем будущем.

Медики

Сейчас как никогда мир затаил дыхание и все поняли значимость медицины как индустрии для страны. В нашем случае, будем объективны, медицина на уровне выживания, поэтому хочется верить, что государство в будущем сделает ставки не только словесно, но и фактическими действиями. Случай, когда олигархи и простые люди в одной лодке, потому что выехать за границу на лечение невозможно, а увидеть реальную картину в больницах — людям, которые привыкли к другой роскоши, будет очень сложно.

Курьеры/Водители

После адаптации и выхода из карантина, есть вероятность того, что некоторое время люди будут попросту бояться ходить по заведениям (но это не касается открытых больших площадок) и это нормальная реакция, поэтому спрос через онлайн доставки будет увеличиваться. Сейчас можно наблюдать как загруженные сервисы доставки еды из супермаркетов и ресторанов, основной причиной задержек является — логистика, отсутствие достаточного количества персонала, а в критических условиях, как сейчас, — организовать быстро крайне сложно. Поэтому бизнес объединяется и тестово запускает дополнительные возможности к заказам через онлайн платформы, привлекая к доставкам логистические компании. Пример тому "Новая Почта", которая запустила услугу вместе с партнерами — интернет-магазином "Rozetka" и торговой сетью "АТБ", и уже сегодня ищет дополнительно 2 тысячи курьеров по всей Украине, чтобы обеспечить выполнение заказов, объем которых растет с каждым днем.

IT-специалисты

Есть разные разветвления этой сферы, но в основном их востребованность будет не менее значимой в ближайшем будущем, как и ранее.

Репетиторы/Психологи/Тренера (как фактически так и онлайн)

В период карантина многие стали ограничены в своих возможностях посещать любимые занятия, ездить на обучение, но тем не менее — это не повод для отказа, поскольку большинство перешло на онлайн консультирование и обучение, в том числе и по физической активности.

Как будет делиться в будущем в процентном соотношении:онлайн и оф-лайн предоставления услуг, сказать тяжело, но однозначно спрос на эти услуги будет. После карантина многим потребуется: как психологическая/физическая помощь так и интеллектуальная, вопрос остается только в платежеспособности населения.

ТОП-овые менеджеры

Не спешите сокращать свой штат, особенно пагубная практика на крупных предприятиях, когда убирают стратегически важных людей, а оставляет тех, кто"контролирует контролирующего" и в реальности есть такие случаи из практики.

Можно уволить 50% всей команды, сэкономить свой бюджет, но по факту, когда все вернется на "все круги своя" — есть вероятность, что вы можете не досчитатьсяN-ое количество менеджеров.

Но опять-таки, мы сейчас говорим о времени, когда мы выйдем после карантина и в стране не будет введено ЧП, потому что исход после его введения может быть кардинально другим.

Маркетинг и продажи оф-лайн как индустрия

Цениться будет антикризисный менеджмент/умение мыслить стратегически, креативный подход и нестандартные решения.

Часто компании прибегают к сокращению именно этого штата, а после — обращаются ко многим агентствам, нанимают опять штатные ресурсы, берет внештатных консультантов, потому что сами же создали хаос в компании и поспешно приняли неправильные решения.

Онлайн-бизнес как индустрия

Бухгалтерия, финансовые советники, фриланс и аутсорсинг любых бизнес услуг; сервисы, помогающие переходу бизнеса из оф-лайна в онлайн; услуги, помогающие приводить клиентов: онлайн-маркетинг, удаленные продажи, системы аналитики и просчета рисков и так далее.

Сюда же входит и продажа товаров онлайн с доставкой до дома (проодукты питания, оптовая продажа, лекарства, одежда), для минимазации контакта с людьми и возможности эффективному планированию своего времени.

Это не все, что можно перечислить, поскольку каждый новый день может стать для нас вызовом, то, что было вчера, может быть уже неактуальным сегодня.

Но есть то, о чем сейчас уже массово говорят успешные предприниматели, к примеру, в своем аккаунте Instagram Василий Хмельницкий акцентировал на том, что в результате вспышки коронавируса в Китае мир увидел то, что создавать производства только в Китае — опасно. Открывать производства нужно и в других странах, а в каких именно, страны-лидеры будут искать.

И в Украине в этом плане возможности безграничные. Производить в Украине и поставлять в ЕС — буквально за день на машине, и за пару часов на самолете — это гораздо эффективнее и проще, чем из Китая.

А сколько может появиться новых рабочих мест? Десятки тысяч. Кризис приходит — кризис уходит, все становится на круги своя, развивайте в себе культуру, выдержку и новые навыки, меняйте мышление на ментальном уровне.