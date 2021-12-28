22% украинцев готовы передать управление страной военным, 11% - айтишникам или бизнесменам - опрос

24,6% украинцев положительно отнеслись бы к тому, чтобы все существующие политические силы и действующие политики не смогли участвовать в управлении государством. 34,9% отнеслись бы отрицательно, 23,4% - безразлично, а 17% затруднились с оценкой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, проведенного совместно с фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива.

При таком сценарии 28,2% респондентов доверили бы представление своих интересов активистам общественных организаций, 25,2% - представителям местного самоуправления, 22,9% - преподавателям университетов и ученым, 22,5% - военным, ветеранам АТО/ООС, 18,5% - волонтерам.

Лишь 11,8% доверило бы эту роль популярным журналистам, телеведущим, актерам, художникам и другим известным людям, никогда не бывшим в политике, 11,2% - представителям IT-индустрии, 10,8% - бизнесменам, 3,1% - популярным блогерам и звездам соцсетей.

В то же время если бы пришлось доверить управление страной лишь одной из крупнейших финансово-промышленных групп Украины, 11,1% опрошенных назвали ФПГ Рината Ахметова, 4,5% - Виктора Пинчука, 2,5% - Игоря Коломойского, 2,4% - Вадима Новинского, 0,7% - Константина Жеваго, 0,7% - Юрия Косюка, 0,5% - Андрея Веревского. Другой ответ дали 21,2% респондентов, однако большинство в 56,5% не смогло дать никакого.

Опрос был проведен с 17 по 22 декабря методом личных интервью 2018 респондентов по месту их жительства. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним также, что согласно другому недавнему опросу Центра Разумкова, помимо перечисленных олигархов, таковым большинство украинцев считает и действующего президента Владимира Зеленского, инициировавшего принятие закона о деолигархизации.