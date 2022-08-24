24 лютого з Кремля телефонували на Банкову з пропозицією негайно здатися

24 лютого, в день повномасштабного вторгнення країни-агресора РФ в Україну, представники Кремля телефонували в Офіс президента з пропозицією капітуляції.

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Про це йдеться у статті видання The Washington Post з нагоди 31 річниці Незалежності України.

У матеріалі розповідається про дзвінок з Кремля в Офіс президента 24 лютого.

Зазначається, що голові ОП Андрію Єрмаку телефонував радник лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна Дмитро Козак.

Представник окупантів заявив, що українцям настав час здаватися. У відповідь Андрій Єрмак лише вилаяв його й поклав слухавку.

Також The Washington Post пише про розмову міністра оборони України Олексія Резнікова з білоруським колегою Віктором Хреніним напередодні вторгнення, а також за кілька днів після. Зокрема, 22 лютого Хренін, "давши слово офіцера", запевняв, що наступу з території Білорусі не буде.

Вже під час наступної розмови, 26 лютого, білоруський міністр зателефонував Резнікову, аби "тремтячим голосом" передати послання очільника міноборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу про те, що у разі підписання Україною акту про капітуляцію, вторгнення припиниться.

На таку пропозицію Резніков відповів: "Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії".

Також із посиланням на західних чиновників видання пише, що на початку війни Зеленський заявляв про готовність залишити свою посаду "якщо це зупинить кровопролиття".

"Я не тримаюся за владу. Якщо питання тільки в тому, щоб мені піти і це зупинить кровопролиття, то я тільки за. Я зараз піду. Я пішов у політику не для цього - і я піду, коли ви скажете, якщо це припинить війну", - передав слова Зеленського високопосадовець.

Але в результаті президент та його оточення ухвалили рішення залишатися в столиці, що, на думку WP, і визначило результат "битви за Київ", оскільки дозволило не допустити деморалізації військ та "колапсу влади".