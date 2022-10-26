5 мільйонів та люкс-авто: Ексголову Полтавської ОДА підозрюють у хабарі за перемогу компанії на тендері

Національне антикорупційне бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 26 жовтня повідомило колишньому голові (2014-2019) Полтавської обладміністрації Валерію Головку та його спільникам про підозру в одержанні 176 тисяч євро та автомобіля в якості неправомірної вигоди, а також у шахрайстві.

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Як повідомляють в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, встановлено, що у серпні 2017 року голова ОДА за пособництва своїх першого заступника та радника висловив прохання надати та одержав від підприємця хабар в особливо великому розмірі.

Так, за 176 тисяч євро, що складало тоді більше 5 мільйонів гривень, Головко обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель ОДА, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та оплати наданих послуг з обласного бюджету.

У той же час, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано хабаря, посадовець, діючи спільно зі своїм першим заступником та радником, повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди.

Як результат, у грудні того ж року голова області отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу вартістю більше 7,5 мільйона гривень в якості подарунку на свій день народження.

Крім того, у межах розслідування встановлено, що у січні 2018 року за пособництва вказаних осіб чиновник шахрайським шляхом заволодів частиною належних вищевказаному підприємцю грошових коштів, які були отримані в якості грошової позики.

Так, отримавши 85 тисяч євро, що станом на день одержання становило близько 3 мільйонів гривень, голова обладміністрації так і не повернув підприємцю близько 1,7 мільйона гривень.

Дії Головка кваліфіковані за частиною 4 статті 368 та частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу. Аналогічні повідомлення про підозру, але з додатковою кваліфікацією за частиною 5 статті 27 КК (пособництво) вручено й обидвом його співучасникам. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.