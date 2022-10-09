Абсолютна підлість. Абсолютне зло, - Зеленський відреагував на нічні удари по Запоріжжю

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічні удари російських військових по житловим будинкам в Запоріжжі. Відповідний допис опубліковано на телеграм-каналі президента.

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"Знову Запоріжжя. Знову нещадні удари по мирних людях. У житлові будинки, просто посеред ночі. Уже зараз відомо про 12 загиблих. 49 постраждалих у лікарні, із них 6 дітей. Абсолютна підлість. Абсолютне зло. Нелюди і терористи. Від того, хто віддав цей наказ, і до всіх, хто цей наказ виконав. Вони відповідатимуть. Обов’язково. Перед законом і перед людьми", - написав президент.

Нагадаємо, в ніч на 9 жовтня російські військові обстріляли Запоріжжя. За попередніми даними, 5 приватних будинків зруйновано та близько 40 – постраждало. Станом на ранок 9 жовтня відомо про 17 загиблих.