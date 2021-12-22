Адвокат Порошенко вызвал свидетелями Зеленского, Арахамию, Верещук и нескольких нардепов

Игорь Головань, адвокат экс-президента Петра Порошенко, вызвал свидетелями по делу о поставках угля с оккупированных территорий президента Украины Владимира Зеленского, главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию, вице-премьера Ирину Верещук, а также нардепов Федора Вениславского, Даниила Гетьманцева и Марьяну Безуглую. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Как адвокат Петра Порошенко подал ходатайство о допросе в качестве свидетелей по так называемому "угольному делу" (производство 2201613000000212, позавчерашнее "сообщение о подозрении") группы граждан, которые неоднократно публично заявляли, что им вроде бы известны факты. Прошу следователей немедленно допросить, само собой, предупредив об уголовной ответственности за заведомо ложные показания", — написал Головань.

Адвокат Головань на своей странице в Facebook подчеркнул, что вышеупомянутые люди «неоднократно публично заявляли, что им якобы известны факты совершенных Петром Порошенко правонарушений».

"Надеюсь, эти законопослушные граждане добровольно явятся в следственные ГБР и дадут правдивые свидетельства об известных им обстоятельствах дела", — добавил адвокат.

Напомним, Петру Порошенко объявили подозрение в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. В Государственном бюро расследований заявили, что пятый президент Украины действовал по предварительному сговору с группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от России и террористических организаций.

Ранее в том, что в 2014-2015 годах он курировал схему поставок угля с неподконтрольных территорий Украины на подконтрольные, обвинили депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. В ОПЗЖ считают, что с этим делом связано и подозрение бывшему президенту Петру Порошенко.

Сам пятый президент Украины записал видеообращение, в котором сообщил, что собирается вернуться в Украину в первой половине января 2022 года.