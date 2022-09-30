Адвокат: за Андрія Мартинова вступляться міжнародні інституції

Адвокати Андрія Мартинова, одного з найкрупніших девелоперів Київщини, звернулися до міжнародної спільноти, американських представництв – щоб захистити вітчизняний бізнес від безпідставних обшуків і блокувань з боку ДБР, передає УНН.

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"Це грабіж", – еспресивно прокоментував адвокат Микола Павленко низку надуманих, на його думку, безпідставних кримінальних проваджень на забудовника Андрія Мартинова.

"І мені прикро, - зазначив юрист під час пресконференції в Національній спілці журналістів, - що територіальне управління ДБР у м. Києві наслідує як методи грабіжників, так і їхні прийоми. Особливо прикро, що це відбувається тоді, коли наші представники влади і суспільства шукають засоби з усього світу, бо країна є реципієнтом зовнішньої допомоги. Паралельно з цим місцеві правоохоронні відомства вбивають все, що приносить дохід країні і створює робочі місця".

"Наявність грошей у правосвідомості представників правоохоронців відіграє роль якоїсь віагри. – продовжив адвокат. - Навколо грошей і відбуваються найбільш гучні танці".

"До війни спроби заблокувати господарську діяльність забудовника - успішно відбивалися. Не кожен захисник може похизуватися результатами, як відвід слідчого, відвід прокурора. Традиційною загрозою було зупинення структури, яка веде масштабне будівництво на Софіївській Борщагівці.

Попри те, що в нас вистачає зовнішніх ворогів, гроші - сакральний символ, який не може залишити поза увагою Державне бюро розслідувань.

З’явились численні гінці з метою надати відомість про необхідність надання відкупу. Отримавши відмову у наданні будь-якої неправомірної вигоди, група осіб, прізвища яких я не буду називати, розпочала наступ на будівельний бізнес найкрупнішого будівельника в Київській області".

Олігархічно-кланова структура впивається своєю безкарністю, користуючись тим, що увага суспільства і влади прикута до фронту. Вони глумляться над законом – зазначили виступаючі.

"В ухвалі про арешт йдеться про все, що рухається і не рухається. Я вжахнувся формулюванню підозри, яку висунули моєму клієнту. Складається враження, що ті, хто її робив, - люди, далекі від юридичної освіти. Було вжито формулуювання "притягнуто забудовника за несплату податку з оборудок". Даруйте, Податковий кодекс структурує податки, і не має там "податку з оборудок". Можливо, це по Фрейду виникають питання у керівництва ДБР. "Оборудки" - семантично ближче до того, чим вони займаються. Наразі сума потецнійної шкоди, яка використовується як привід блокування господарської діяльності, надута, притягнута за вуха - в рази менше шкоди, яку спричинили арешти та перешкоджання бізнесу Мартинова", - наголосив Павленко.

Як повідомлялося раніше - ДБР ініціювало питання щодо накладення арешту на майно підозрюваного Мартинова для відшкодування збитків державному бюджетові України. Зокрема, йдеться про понад 100 квартир, майже 80 нежитлових приміщень та понад 30 земельних ділянок.

"За наведених обставин ми вказали прізвища наших "героїв", які вимагають через посередників грошові знаки і спрямували відповідні листи, докази, до відповідних органів. Я змушений був звертатися до іноземних інституцій, до Сполучених Штатів. Бо ця країна, яка є донором для нашої економіки, має знати "героїв", які грабують воюючу країну зсередини, роблять все для того, щоб Україна перетворилася на дике поле. Борови у погонах не бачать інших горизонтів розвитку, окрім меж власного збагачення".

Слід зазначити, що Андрій Миколайович Мартинов, з початку військової агресії знаходився на території фактично активних бойових дій, у районі Софіївська Борщагівка, і як киянин, як волонтер допомагав рятувати окраїни Києва власними коштами, матеріалами. Надавав благодійну допомогу, житло, одяг, прихисток людям які постраждали в Бучі і Гостомелі.

До війни Мартинов був відомий тим, що його компанія звела житловий масив на майже 30 тисяч осіб на Софіївській Борщагівці, де до будівництва було чисте поле. Загалом за понад 10 років роботи Мартинов побудував більше 100 будівель загальною площею близько 500 тис кв м.

На відміну від практики, що склалася на українськму ринку, дозволи на будівництво він і його пратнери-члени сім'ї оформляють на себе, як на фізосіб. Договори купівлі-продажу теж укладаються з родичами Мартинова.