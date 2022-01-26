Активисты с большой дороги. Почему написанием антитабачных законов занимаются дилетанты

Табачная отрасль одна из немногих, если не единственная, регулированием которой занимается кто угодного, только не профессионалы. Об этом, в частности, речь идет в расследовании 5 канала , в котором целый ряд экспертов буквально в пух и прах разгромили деятельность антитабачной организации «Центр общественного представительства «Життя». Не имея претензий к авторам и участникам расследования, давайте копнем немного глубже, а именно: сравним борьбу с табаком по-украински с борьбой, которая на самом деле ведется в мире, в частности, в Евросоюзе

Когда кто-то намерен изменить законы, регулирующие медицину или автомобильную промышленность, всегда будут дискуссии в парламенте, правительстве, СМИ или во время многочисленных «круглых столов», за которыми будут сидеть авторы изменений и представители медицины и автопрома. Потому что только медики и автомобильные менеджеры и инженеры имеют компетенцию и экспертизу в обсуждаемых вопросах. Общественность (назовем ее так) может требовать ужесточать контроль над вредными выбросами в атмосферу от автомобилей – это ее право. Но пока мы не спросим инженера, как это сделать и возможно ли это, ничего не изменится.

И только в табачной отрасли все действует иначе: если общественность, депутат или министр захочет взмахом волшебной палочки запретить курение, то он не просто уверен в своей правоте и реальности выполнения своих требований – вдобавок ко всему он не станет ни с кем это обсуждать, в первую очередь, с экспертами. А уж с теми, кто производит табачные изделия – тем более.

Из-за такой сложившейся «традиции» самые активные представители обеспокоенной «общественности» терпят фиаско – их новаторства не принимаются на законодательном уровне или принимаются в очень усеченном виде. А самое главное – эффективность этого воинственного дилетантизма близка к нулю.

И вот последний пример: антитабачный проект закона №4358, который несколько лет в том или ином виде продавливал Центр общественного представительства «Життя».

Мнимые достижения

Этот проект закона был принят парламентом в прошлом году, а в начале этого его подписал президент (после подписания документ получил номер 1978-ІХ). В чем же “величие” принятого закона?

Оно состоит в том, что этим документом в ближайшем будущем будет запрещено курить все, что курится, в ряде общественных мест. Правда, к одному из таких мест отнесли таксофон – рудимент 20 века, который встретить на улицах городов уже невозможно. Но это – на всякий случай. Правда, если учесть, что таксофон – это не общественное место, а прибор по определению, с таким же успехом можно было бы запретить курить и в смартфонах. Тоже на всякий случай, ведь технологии будущего непредсказуемы. Но давайте все же признаем, что чем меньше мест, где курить разрешено, тем лучше для нашего здоровья. Тут можно еще поерничать, но в целом идея неплохая.

Вторая норма принятого закона касается медицинских предупреждений на бездымных и электронных сигаретах. А здесь и шутить просто не о чем: эти изделия приравнены к обычным сигаретам, следовательно, нельзя даже намекать, что они менее вредные. Тем более похвально, что такие изделия отныне нельзя будет продавать тем, кому не исполнилось 18 лет.

Запрещены и табачные изделия с характерным вкусом и ароматом. Это общемировая тенденция, и к этой норме тоже нет вопросов.

Вот, собственно, и все достижения лоббистов этого закона – организации «Життя». Почему же слово «достижения» мы произносим здесь с нескрываемой иронией? Причин для этого, как минимум, две: все это можно было утвердить в парламенте давным-давно и не тратить на это годы, и, кроме того, такая работа не стоит тех миллионов, которые, согласно их же отчетности, борцы получают от своего основного донора – американского миллиардера Майкла Блумберга через связанные с ним фонды Campaign for tobacco-free kids и Vital Strategies.

Почему активистам и борцам за ЗОЖ нужно платить так много?

Представьте себе, что вы – плиточник. И вот у вас появился клиент, который просит вас положить плитку на полу в ванной комнате. У такой работы есть рыночная цена и какие-то разумные сроки ее выполнения. Но вы не просто плиточник, а Мастер с большой буквы, поэтому ваш тариф намного выше рыночного. Клиент согласился вам заплатить. И тут, чтобы оправдать такие расходы и сделать все очень хорошо, вы требуете от клиента оплатить вам поездку в какие-нибудь арабские эмираты, чтобы вдохновиться новыми тенденциями в оформлении интерьеров во дворцах нефтяных шейхов.

Потом вы просите еще профинансировать две недели пребывания в Испании и Португалии, а потом и на северном побережье Африки, чтобы припасть к истокам плиточного мастерства, где, как известно, плитка является чем-то вроде наших вышиванок и петриковской росписи. И после всего этого, вернувшись в ванную клиента, вы просто положили на пол ту плитку, которую ваш клиент выбрал еще за три года до того, как вы с ним встретились. Если клиент после этого вас не убил, то вы просто счастливчик. Приблизительно это и произошло с нашими борцами против табака.

Например, новый закон вводит запрет на рекламу электронных сигарет. Вы скажете, что это отличная идея. Кто-то из вас даже заметит, что так принято в Европе. И будет прав, поскольку эта норма зафиксирована в Директиве Евросоюза №40. И мы, как страна, стремящаяся к членству в ЕС, могли бы имплементировать эту директиву целиком и уже имели бы европейское антитабачное законодательство.

Эта Директива – результат многих лет исследований. Она затрагивает практически все аспекты деятельности табачной индустрии и потребления табака, в том числе, и такую деталь как запрет рекламы электронных сигарет.

Правда, стоит вам заглянуть на денек в Германию, как вдруг вы увидите на улице города сити-лайт с рекламой какого-то «айкоса». И вы подумаете: а что – Германия не входит в ЕС? Нет, входит. Просто в Директиве, как и в любом запретительном документе ЕС, есть отсылка к национальному законодательству, мол, дорогие немцы, если ваша конституция и ваши законы не позволяют действовать строго по тексту Директивы, тогда следуйте вашим законам.

Также новый закон вводит комбинированные медицинские предупреждения (то есть картинку и текст), которые должны занимать 65% площади пачки сигарет (сейчас в Украине они занимают 50%). И непонятно, как у плиточника, вернувшегося из Туниса, хватает наглости смотреть клиенту в глаза, когда все знают, что про 65% тоже написано в Директиве. А комбинированные предупреждения уже существуют. На самом деле, Директива указывает эти 65% как максимальное значение. Минимальное – 30%. Мы были посередине. Ок, теперь будем как в Европе.

Но вопрос о прямой имплементации Директивы №40 тут возник не ради шутки. Дело в том, что, если бы кто-то в организации «Життя» спросил, что табачные компании – их враги - думают об этом, они услышали бы в ответ короткую фразу: «Давно пора ее имплементировать». Но, как вы уже догадываетесь, если это сделать, то в чем будет смысл существования «Життя»? Неисключено, именно для того, чтобы его оправдать, активисты изначально продавливали через парламент проект закона с нормами, не предусмотренными европейским регулированием.

Попытки не прекращаются

Эта эпопея тянется уже несколько лет. Если перечислить номера всех проектов законов, которые «Життя» лоббировала и которые были отвергнуты еще до попадания на рассмотрение в сессионном зале Рады, то даже сами активисты удивятся, сколько их было.

А вот краткий перечень того, что они пытались запретить или внедрить ранее.

Номер 1. Запретить продажу сигарет и ТВЕН лицам до 21 года. Не получилось, потому что для этого пришлось бы переписать Конституцию, а в ней записано, что с 18 лет можно купить алкоголь и сесть за руль (не одновременно, конечно). Директива такого требования, ясное дело, не содержит.

Номер 2. Обязать производителей наносить предупредительные медицинские надписи и фото последствий курения площадью до 65% на электронных сигаретах и жидкостях. Тоже не получилось, так как Директива и это предусмотрела - 30% площади упаковки. Не 50. И не 65.

Номер 3. Запретить производить и продавать на территории Украины пачки сигарет с закругленными краями. Опять не получилось. Не поверите, почему: такие пачки украинские компании экспортируют… в ЕС. Как такое возможно? В Директиве указано, что пачки должны быть кубовидной формы. Точка. Пачка с закругленным краем остается кубовидной. Если бы европейские законодатели хотели запретить пачки с закругленными краями, они написали бы не «кубовидной», а «кубической» формы.

Номер 4. Запрет рекламной выкладки сигарет на витринах торговой точки. Угадали? Правильно - такого запрета вообще нет ни в одном документе ЕС. И у «Життя» опять не получилось.

Номер 5. Внедрение унифицированной пачки для всех марок сигарет. Проще говоря, что «кэмэл», что «мальборо» должны выглядеть одинаково: приторно-оливкового цвета пачка с одинаковыми для всех марок шрифтами, за использование которых в былые времена был убит не один дизайнер-любитель. Мол, только так и можно отвадить людей курить: пусть им будет некрасиво. Запрет на бренды (так это называется) действительно введен в некоторых странах мира. Но почему в подавляющем большинстве стран ЕС все пачки все еще брендированы? Правильно: Директива №40 не запрещает бренды, так как между дизайном пачки и количеством курильщиков нет более-менее ощутимой корреляции.

Выше перечисленные законопроекты проанализированы в недавно опубликованном отчете Центра прикладных исследований. Авторы сравнили ряд предложений, которые вносились ОО “Життя” и положения Директивы.

Добавим также, что у борцов с табаком есть еще одна «библия» - Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака. Соря идеями запретить что-нибудь, одна безумней другой, они ссылаются и на эту Конвенцию. Но, если бы они не поленились ее прочитать, то они обнаружили бы, что таких запретов нет и в ней.

На самом деле список эти эпических провалов намного больше. Просто прошло так много лет, что дальше нет смысла перечислять их все. Но вот закон принят, и перед любым активистом возникает вопрос – а что дальше? Точнее – что еще я могу сделать хорошего, чтобы мне заплатили?

Уже и школьнику понятно, что творческих командировок по заграницам больше не будет. Тогда ничего не остается как воспользоваться старым проверенным средством – манипуляцией (как и было до того).

Последнее новшество «Життя» основано уже не на европейской практике, а на силе собственного воображения. Так была придумана идея запретить продажи сигарет и их рекламной выкладки (опять) в МАФах возле школ и детских садиков (ну, хоть где-нибудь). Тут любой здравомыслящий человек скажет, что да – идея хорошая и правильная, детей надо оградить от этой гадости. Правда, непонятно, зачем запрещать выкладку товара, который уже запрещено продавать? И вряд ли кто-то ответит более-менее юридически грамотно, что такое рекламная выкладка, поскольку такого понятия в табачном законодательстве не существует. Но – еще раз – на слух идея звучит замечательно. И, чтобы обосновать свою правоту, «Життя» сообщила , что за эту идею выступает аж 81% киевлян. Откуда эта цифра?

Оказалось, что еще полгода назад был проведен опрос жителей столицы. Среди прочего их спросили: «Поддерживаете ли вы запрет на продажу сигарет в МАФах возле школ и детских садиков?» Кроме 19%, остальные одобрили идею. Но фокус в том, что киевлян не спрашивали про некую рекламную выкладку. А «Життя» этот нюанс предпочла вынести за скобочки и выдать желаемое за действительное.

Эти и другие примеры достаточно красноречивы сами по себе, чтобы оправдать вывод, сделанный в начале: дилетантизм – отличительная особенность украинских борцов с табакокурением. Отсутствие экспертизы всегда будет приводить к одним и тем же результатам. Но если бы все ограничивалось лишь желанием борцов получать деньги, то «хай їм грець». Проблема в том, что, якобы пытаясь решить одну проблему, они создают другие.

Депутатское лобби

Например, активисты время от времени ангажируют того или иного депутата, через которого и пытаются протащить заведомо непроходные нормы закона. Такому депутату говорят, что дело-то - благое. И депутат, о котором никто из нас еще вчера не слышал, начинает ретранслировать всю околонаучную ересь, которую придумали сами борцы. Зачем? Уж больно благодатная и пиароемкая это тема – здоровье людей.

На заседаниях Комитета парламента по вопросам здоровья нации, которые в последнее время проходят онлайн из-за коронавируса, обремененные депутатским мандатом антитабачные неофиты божатся, что их законотворчество основано на европейском опыте и полностью соответствует Директиве 40 (которую они вряд ли читали).

В это же время другой депутат, сидя в своем кабинете, слушает, кивает головой и курит «айкос». А потом голосует. И опыт показывает, что в случае, когда продавить непроходные нормы закона не получается или неофит слагает с себя полномочия депутата, больше он к теме табака не возвращается, так как не имел к ней никакого отношения до того. Дилетантом пришел – дилетантом и ушел.

Но непрофессионализм в сфере, которую кто-то пытается регулировать, в конечном итоге вылезает боком буквально всем остальным. Например, сами борцы и одураченные ими депутаты называют мифом утверждение о том, что чем больше регулирования, тем быстрее растет теневой рынок. Они говорят, что сами табачники распространяют этот миф.

Откровенно говоря, производители сигарет еще менее симпатичны, чем их оппоненты. Но факт состоит в том, то всего за один прошедший год нелегальный рынок сигарет вырос с 10 до 16,9%. Пограничная служба Украины фиксирует 30-процентный прирост контрабанды в 2021 году. А из 12 миллионов пачек сигарет, которые были отправлены правоохранителями на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ), лишь 24% - настоящие, остальное – контрафакт, подделки, не отвечающие ни одним стандартам производства. А всего за прошедший год в Украине, по данным исследовательской компании «Кантар», было продано около 8,5 миллиардов нелегальных сигарет.

Почему такое стало возможным? В том числе и потому что те же активисты очень горячо поддерживали поднятие акцизов на сигареты, что привело к их подорожанию. Да, это правда, что один из факторов, заставляющих человека бросить курить, является дороговизна сигарет. Но в сочетании с плохо работающими правоохранителями высокие акцизы и неуемная активность борцов с табаком с их запретами для легальных (!) производителей открыли окно возможностей для контрабандистов и производителей подделок. А эти добрые люди не платят налогов, поэтому их сигареты дешевле легальных.

Но не только – такие сигареты во стократ опаснее, так как вы никогда не узнаете, из чего они сделаны, в каких условиях производятся, транспортируются и хранятся и кто несет ответственность за их качество.

Как легко "гуртом батька бити", так легко выбрать своей мишенью легальных производителей – вот они, такие большие и близкие. А что вы сделаете банде гангстеров? Или вы с ними заодно? Тогда это многое могло бы объяснить.

Но, судя по всему, активистам интересна лишь одна сторона проблемы, другие стороны они не просто не замечают, а часто даже не знают об их существовании, а привлекать экспертов они не хотят. Но того плиточника хотя бы кто-то нанял, а доверчивого депутата кто-то выбрал. А вы нанимали борцов за ваш ЗОЖ?

Дмитрий Филиппенко, специально для Delo.ua