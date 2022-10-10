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Американське посольство продовжує свою роботу у Києві

Американське посольство продовжує свою роботу у Києві
Посол США в Україні Бріджит Брінк

Незважаючи на погіршення ситуації в Україні, посольство США в Києві не підтвердило виїзд з країни.

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Про це посол України в США Бріджіт Брінк написала у своєму Twitter.

"Наша команда посольства США у безпеці після чергової хвилі російських ударів по цивільних об'єктах. Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за постраждалих у Києві та по всій Україні", - написала вона.

У свою чергу ввечері президент Володимир Зеленський та керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провели зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Бріджіт Брінк та заступником голови дипломатичної місії Сполучених Штатів Крістофером Смітом.

Нагадаємо, що російський обстріл інфраструктури викликав затримку 20 поїздів.