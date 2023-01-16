Андрій Крищенко: Окупанти знизили інтенсивність наступу на Бахмут, вдаються до провокацій із формою ЗСУ

Російські окупаційні війська дещо знизили інтенсивність наступальних дій в районі Бахмуту, зосередивши основні сили на захопленні Соледару. Аби прорвати оборону, окупанти вдаються до провокацій із формою ЗСУ. Про це в ефірі «Апостроф ТВ» повідомив Андрій Крищенко, замкомандира батальйонно-тактичної групи 4 бригади Нацгвардії України, батальйон «Свобода».

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«Якщо раніше було 10-15 штурмів на добу, зараз противник більше окопується, намагається на своїх позиціях закріпитись. Наша піхота і артилерія наносить їм ураження», — сказав Андрій Крищенко.

На ділянці, що контролює батальйон «Свобода», окупанти зменшили інтенсивність артилерійського вогню, хоча продовжують активно застосовувати піхотне озброєння — міномети, СПГ, інколи застосовують танки.

Щоб прорвати оборону Бахмута, росіяни чинять провокації із перевдяганням у форму ЗСУ. «Деякі елементи військової форми ворог захопив і використовує. Це в тому числі бронежилети, шоломи, верхній одяг піксельного кольору. На сусідніх ділянках в інших бригадах ЗСУ тиждень тому було намагання (окупантів) підійти до позицій, використовуючи піксельну форму, але завдяки пильності військовослужбовців і системи розпізнавання, розкрили цю групу — ворог був знищений», — повідомив Андрій Крищенко.

На його думку, якщо окупанти зможуть захопити Соледар, це не призведе до оточення Бахмуту: «Декілька років працював в тому регіоні ще до війни, непогано знаю ті дороги і шляхи. Захоплення Соледару не призведе до перерізання логістичних шляхів до міста Бахмут і не створять загрози для оборонців міста Бахмут. Ворогу доведеться докласти ще чимало зусиль, щоби пройти декілька кілометрів і вийти безпосередньо перерізати шляхи постачання».