Арахамія виступив проти призначення головою Миколаївської РВА схваленого урядом кандидата

Голова пропрезидентської фракції "Слуга народа" у Верховній Раді Давид Арахамія виступив проти призначення начальником Миколаївської районної військової адміністрації Олександра Омельчука. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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"У День нашої Незалежності хотілося би говорити про зовсім інше, але дізнався зі ЗМІ, що на посаду голови Миколаївської РВА намагається прорватися кандидат, який має багату "ватну" біографію. Знаю, що ця інформація обурила багатьох людей", - заявив нардеп.

За його словами, він вже звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка й голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма "щодо виправлення цієї кадрової помилки".

"Усе буде добре. Ще раз вітаю всіх зі святом. А "перспективні кандидати" хай не сподіваються, що зможуть перевзутися і хтось пробачить їм те, що було до війни", - додав Арахамія.

Зазначимо, що напередодні Кабінет міністрів схвалив саме кандидатуру Омельчука на посаду начальника Миколаївської РВА. За тиждень до цього, 16 серпня, з цієї посади президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Мухарського, призначеного 5 березня 2021 року.

Зазначимо, що в 2016-2020 роках Омельчук обіймав посаду віце-мера Миколаєва з питань енергоефективності, а до того в 2010-2015 депутатом міської ради від Партії регіонів. В 2015 році балотувався до міськради від "Опозиційного блоку", але не пройшов.