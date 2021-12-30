Арест генерала Каландадзе может быть спровоцирован Россией и ставит под удар отношения Украины и Грузии — ВВС Украина

20 декабря в Берлине арестовали Георгия Каландадзе, бывшего бригадного генерала вооруженных сил Грузии и бывшего советника командира Национальной гвардии Украины. В украинском МИД подтвердили, что генерала задержали 19 декабря в аэропорту Берлин-Бранденбург. Дипломаты пытаются оказать ему всю необходимую помощь. ВВС News Украина изучила прессу, освещающую эту ситуацию, и делает вывод, что в событиях замешаны спецслужбы Российской Федерации.

Преследование и арест

Во время грузино-российского вооруженного конфликта 2008 года Каландадзе был командиром пехотной бригады. Впоследствии президент Грузии Михеил Саакашвили поставил его во главе комитета начальников штабов, являющегося высшей военной должностью страны.

Преследование Каландадзе началось после того, как в 2012 году Саакашвили проиграл выборы и к власти в Грузии пришел новый президент. Каландадзе переехал в Украину в 2014 году вместе с другими бывшими грузинскими военнослужащими.

"Более сотни закаленных в боях солдат помогали неподготовленной украинской армии в первые годы конфликта на Донбассе", — пишет The Times.

В 2015 году против Каландадзе в Грузии выдвинули новые обвинения. Он якобы применял пытки против лица, которое подозревали в терроризме. Грузинский суд предоставил защиту свидетелю, на показаниях которого основывалось обвинение, тогда как сам потерпевший якобы исчез.

Арест бывшего генерала в Берлине и стал следствием этих обвинений. Хотя к самому аресту есть немало вопросов, считает The Times. Его арестовали в берлинском аэропорту, когда он собирался вернуться в Украину, чье гражданство ему предоставил президент Владимир Зеленский в 2019 году.

Михеил Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, назвал Каландадзе героем, который храбро воевал с русскими во время войны 2008 года, а его задержание в Берлине существенно поможет России. "К большому сожалению, власти Грузии создают проблемы для главных врагов России в мире", — цитирует Саакашвили издание.

"Юридическая спецоперация" России

Эксперт Центра европейских ценностей и политики безопасности Натали Вогелоф считает арест генерала русской "юридической спецоперацией", цель которой ослабить Украину в преддверии возможного конфликта.

"Каландадзе забил тревогу и заговорил о проникновении России в грузинские спецслужбы. Его разыскивали и в Грузии, и в России. Как-то так внезапно Грузия выдала запрос в полицию Германии на его задержание. Такие запросы являются попыткой политических расправ, и их обычно игнорируют", - цитирует Вогелоф The Times.

Бывший грузинский парламентарий Георгий Канделаки также не скрывает своего удивления от готовности немецких властей участвовать в политических преследованиях.

"После прихода к власти партии "Грузинская мечта", спецслужбы страны начали движение навстречу России. Очень часто Грузия теперь выглядит как страна-сателлит России", — считает Канделаки.

Если Каландадзе экстрадируют в Грузию, ему грозит 17 лет тюрьмы, заключает The Times.

Что делает Украина

В украинском МИД "ВВС News Украина" сообщили, что делом Георгия Каландадзе занимается посольство Украины в Германии. По информации дипломатов, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на время рассмотрения экстрадиционного запроса Грузии.

Спикер МИД Олег Николенко добавил, что украинские дипломаты обеспечивают необходимое консульское сопровождение по делу, поддерживают тесный контакт с его адвокатом и следят, чтобы права Каландадзе не нарушали.

Командование Национальной гвардии, советником которой является Каландадзе, эту ситуацию никак не комментировало. Но украинские СМИ уже сравнивают это дело с задержанием в Италии нацгвардейца Виталия Маркива, а также обращают внимание, что готовность Украины защищать своих граждан от преследований подаст хороший сигнал всем иностранцам, которые воюют с оружием на Донбассе.