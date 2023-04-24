Артилерія, танки й не тільки: Кулеба назвав військові потреби України в короткостроковому та довгостроковому періодах

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав дипломатів Євросоюзу пришвидшити постачання зброї та артилерійських боєприпасів, перелічивши короткострокові, середньострокові та довгострокові військові потреби. Про це повідомила пресслужба МЗС.

За його словами, у найкоротший термін потрібно:

надати більше броньованої техніки, танків, артилерійських систем, далекобійної артилерії та боєприпасів;

зміцнити протиповітряну та протиракетну оборону України й інтегрувати її із сусідніми країнами ЄС;

невідкладно розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16;

уможливити надання Україні бойової авіації західного виробництва.

У середньостроковій перспективі міністр закликав:

збільшити пропускну здатність логістичних і ремонтних хабів;

продовжити та розширити програми навчання для українських військових;

покрити потреби в боєприпасах завдяки збільшенню обсягів виробництва.

А в довгостроковій перспективі дипломат вважає необхідним сфокусуватися на розвитку спільної політики оборони, яка включатиме Україну як невід’ємну складову.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Україні потрібно в 10 разів більше військової допомоги, щоб закінчити війну в 2023 році. Він закликав партнерів України виділити 1% ВВП на постачання зброї.