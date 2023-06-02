Австралія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, — Резніков

Уряд Австралії має намір у липні офіційно оголосити про виділення нового пакета військової допомоги Україні.

Про це 2 червня в Twitter повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Заяву він зробив після переговорів з віцепрем'єр-міністром - міністром оборони Австралії Річардом Марлзом. Сторони обговорили пріоритети України щодо посилення обороноздатності.

Колеги також розглянули можливість навчання українських пілотів на сучасних винищувачах.

"Я попросив наших австралійських друзів розглянути можливість підготовки українських пілотів, надання медичних евакуаційних автомобілів та засобів радіоелектронної боротьби з безпілотниками", — додав Резніков.

Він також запросив Марлза відвідати України при нагоді.

Напередодні Резніков звертався до колег з Австралії з закликом надати Україні бронеавтомобілі Hawkie. Згодом Міноборони запросило Австралію доєднатись до "танкової коаліції". Країна, як вважають у відомстві, має змогу передати Києву Abrams М1А1.