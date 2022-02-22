Австралия закрывает свое посольство во Львове

Австралия из соображений безопасности решила закрыть свое посольство во Львове.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн. В своем заявлении глава МИД осудила действия Владимира Путина касательно признания независимости квазиреспублик "ДНР" и "ЛНР".

По ее словам, Австралия в этом вопросе солидарна с США, Европейским Союзом и правительствами других стран, которые поддерживают суверенитет Украины.

"Вместе с нашими партнерами мы готовы объявить о быстрых и жестких санкциях, которые будут направлены против ключевых российских физических и юридических лиц, ответственных за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", — отметила Пэйн.

Она также призвала граждан Австралии в срочном порядке покинуть территорию Украины.

"Мы продолжаем призывать всех австралийцев немедленно покинуть Украину. Не задерживаясь... В связи с повышенным риском австралийским чиновникам было приказано покинуть Украину. Наше посольство и операции во Львове временно закрыты. Австралийские официальные лица были направлены в восточную Польшу и Румынию, чтобы помочь австралийцам, желающим покинуть Украину", — заявила глава австралийского МИД.

Ранее из-за угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину Австралия временно эвакуировала посольство страны из Киева во Львов.

Напомним, 21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал независимость так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики".

После этого на сайте Государственной системы правовой информации РФ опубликовали указы Путина, в которых сказано, что российский президент поручил Минобороны "обеспечить поддержание мира в "ДНР" и "ЛНР" российскими вооруженными силами".

На незаконное решение Путина уже отреагировали главы Еврокомиссии и Евросовета Фон дер Ляйен и Шарль Мишель, назвав признание независимости "ДНР" и "ЛНР" нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Кроме того, решение Путина нарушает Минские соглашения, подчеркивают европейские лидеры.

В свою очередь глава Министерства иностранных дел Дании Еппе Кофод назвал решение России враждебным и нарушением международного права.