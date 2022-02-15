Ахметов вернулся в Украину: его самолет приземлился в Запорожье

Бизнесмен Ринат Ахметов, который покинул территорию Украины еще 30 января, вечером 15 февраля вернулся в Украину — его борт приземлился в аэропорту Запорожья. Об этом в своем Facebook сообщил журналист УП Михаил Ткач.

Самолет прилетел в Запорожье из Парижа.

Рейс борта Ахметова

В среду, 16 февраля, Ринат Ахметов планирует посетить Мариуполь, как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь компании "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Анна Терехова.

Ринат Ахметов — крупнейший украинский бизнесмен, основатель компании "Систем Кэпитал Менеджмент", tго состояние в сентябре 2021 года агентство Bloomberg оценило в 10 млрд долларов.

В последнее время, по сообщениям СМИ, самые богатые украинские бизнесмены начали активно покидать страну чартерными рейсами. При этом Борис Колесников опроверг информацию о своем отъезде.

Сообщалось, что 13 февраля среди частных самолетов, покинувших Украину, был и борт Рината Ахметова. При этом, как выяснилось, сам олигарх покинул страну еще 30 января, а 13 февраля вылетел один из его самолетов. Также 30 января Украину покинул бизнесмен Виктор Пинчук.

10 февраля, как сообщает УП, рейсом Киев — Мюнхен из Украины улетел народный депутат Вадим Новинский. А 12 февраля Украину покинули бизнесмены Вадим Столар и Василий Хмельницкий. Пресс-служба первого подтвердила отъезд предпринимателя и сообщила, что он улетел в командировку и вскоре вернется в Украину.

По информации пресс-службы Хмельницкого, он улетел на обучение, что было запланировано за три месяца до этого. Предположительно, бизнесмен вернется в Украину 20 февраля.

13 февраля территорию Украины покинул украинский предприниматель, совладелец и директор порта ТИС, совладелец терминала Neptune Андрей Ставницер.

Ночью 10 февраля чартерным рейсом из Харькова в Лондон вылетел известный бизнесмен, основатель и президент компании DCH Александр Ярославский. Это произошло после того, как в Харьковской области насмерть сбили пешехода. Правоохранители подозревают, что в ДТП участвовало авто из кортежа бизнесмена.

Многие известные украинцы предпочли покинуть страну после новостей о том, что воздушное сообщение с Украиной могло быть прекращено 14 февраля из-за запрета британских лизингодателей самолетов использовать их в Украине.