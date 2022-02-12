Байден и Путин провели телефонные переговоры: США готовы к разным сценариям развития ситуации по Украине

Президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин провели 12 февраля телефонные переговоры, которые длились около часа. Основной темой обсуждения стала ситуация вокруг Украины.

Как говорится в сообщении Белого дома президент США Джо Байден "дал понять, что, если Россия предпримет новое вторжение в Украину, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами отреагируют решительно и возложат на Россию быстрые и серьезные санкции".

Байден подчеркнул, что "дальнейшее российское вторжение в Украину вызовет масштабные человеческие жертвы и ослабит авторитет России".

"Хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", - заявили в Белом доме.

Как видим, выдержан он в довольно конфронтационном тоне

Отметим, сегодня также президент Франции Эммануель Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Напомним, когда американский и российский лидеры проводили переговоры 30 декабря 2021 года, то главной темой, как и для других мировых политиков, была Украина. Тогда Байден выступил за разрешение конфликта путем переговоров.

Отметим, Байден 11 февраля призвал всех американцев, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

Во время своего последнего комментария по поводу конфликта между РФ и Украиной американский президент сказал, что президент Путин "на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах".