Байден може не балотуватиметься вдруге: демократи вже розробляють план "Б" - ЗМІ

Чинний президент США Джо Байден поки не ухвалив остаточного рішення стосовно свого висунення на другий термін.Тому Демократична партія, його головні помічники і потенційні кандидати обмірковують план "Б".

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Про це пише Politico.

Зазначається, що найближчі радники Байдена витратили місяці на підготовку, аби він офіційно оголосив про свою кампанію з переобрання.

"Але оскільки президент все ще не готовий зробити цей крок, у розмовах про 2024 рік з’являються сумніви: що, якщо він вирішить не робити цього?" — пише видання.

Хоча практично усі в оточенні Байдена переконані, що він врешті-решт буде балатуватися, його невизначеність призвела до незвичної кризи у Демократичній партії, під час якої деякі потенційні кандидати у президенти та багато великих спонсорів роздумують та навіть розробляють план "Б", намагаючись при цьому зберегти повагу і публічну підтримку 80-річного президента", - йдеться у матеріалі.

За інформацією видання, радники Байдена очікували, що він у лютому офіційно оголосить про участь у виборах у 2024 році, а вже зараз "вони об'єднуються навколо квітня".

"Але навіть ця мета не є остаточною. Люди з оточення президента кажуть, що не існує жорсткого дедлайну або формального процесу для ухвалення рішення про дату старту президентської кампанії ", — пише видання.

Три співрозмовника Politico розповіли, що, на подив деяких союзників Байдена, він дуже мало говорить про можливу виборчу кампанію.

"Його щоденна увага зосереджена на роботі. За винятком випадкових телефонних дзвінків з радником, щоб обговорити результати опитувань, він витрачає мало часу на обговорення виборів", — пише Politico.

Видання зазначає, що більшість членів близького кола Байдена наполягають на його намірі переобратися, "із єдиною пересторогою стосовно критичного погіршення здоров’я, що зробить його непридатним".

Зазначимо, Байден, найстаріша людина, яка коли-небудь обіймала посаду президента США. Опитування показують, що виборці стурбовані його здатністю служити ще чотири роки, якщо він переможе у 2024 році.

Нещодавно лікарі оголосили 80-річного президента США Джо Байдена здоровим і "придатним до виконання обов’язків у повному обсязі" після медичного огляду.