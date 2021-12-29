Байден назначил переговоры с Путиным на 30 декабря, по просьбе российского президента

Президент США Джозеф Байден проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря 2021 года, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух государств обсудят запланированные на январь переговоры, главная тема которых — Украина.

"Администрация Байдена продолжает вести дипломатические переговоры с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной. Официальные лица также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга, на двусторонней основе, а также с Украиной", - говорится в сообщении Белого дома.

Американское СМИ, в частности CNN, сообщают, что переговоры 30 декабря проведут по просьбе Путина.

По словам представителя администрации, Байден согласился провести незапланированные переговоры, потому что "он считает, что когда дело доходит до России, ничто не может заменить прямой диалог лидер-лидер".

Напомним, переговоры, на которых Путин и Байден рассмотрят ситуацию вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе, запланированы на 10 января.

После этого, 12 января, должны пройти переговоры между представителями РФ и НАТО. Отмечаем, что отношения между Россией и НАТО накалились после того, как РФ потребовала от альянса не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Однако в НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. В свою очередь Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным.