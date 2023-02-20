Президент США Джозеф Байден покинув Київ після свого візиту та зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише CNN.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Видання пише, що за словами журналістів, що подорожують американським президентом, Джо Байден залишив столицю України, завершивши свій історичний візит.

Нагадаємо, що Байден прибув до Києва 20 лютого близько 13:00 за Київським часом. В ході зустрічі з українським президентом Зеленським Байден анонсував новий пакет військової допомоги на 500 млн доларів, що включатиме боєприпаси для HIMARS та гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, а також системи повітряного спостереження.

Зазначимо, що це був перший візит президента США в Україну з 2008 року, коли до Києва прибув Джордж Буш молодший.

На 20-22 лютого був також анонсований візит президента США Джо Байдена до Польщі. Там він має зустрітися з президентом цієї країни Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки.