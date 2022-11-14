Байден про звільнення Херсону: українські військові були неймовірними, США продовжать надавати допомогу Україні

Президент США Джозеф Байден заявив, що звільнення Херсону — значуща перемога України у війні з РФ. Американські союзники будуть й надалі надавати допомогу Києву, але не збираються брати участь у переговорах щодо миру тощо.

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Про це американський лідер сказав у відповідь на запитання журналістів в рамках участі у саміті Великої двадцятки (G20).

"Перш за все, це була значна, значуща перемога для України – і я можу лише аплодувати мужності, рішучості та спроможності українського народу та українських військових. Я маю на увазі, що вони справді були неймовірними", – сказав Байден.

Від підкреслив рішучість США в підтримці українського народу у війні з РФ і додав, що питання щодо переговорів має вирішувати українська сторона — США не будуть втручатися в цей процес.

"Я дуже чітко сказав, що ми збираємося продовжувати надавати можливість українському народу захищатися – і ми не збираємося вступати в жодні переговори. Нічого про Україну без України, це рішення, яке Україна має прийняти", — підкреслив президент США.

Нагадаємо, перші спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон 11 листопада. Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний повідомив, що операція тривала від початку вересня.

Зараз у місті розпочали стабілізаційні заходи, так само як в інших звільнених від окупантів населених пунктах Херсонської області. Президент України Володимир Зеленський вже відвідав нещодавно звільнений від російських окупантів Херсон.

Щодо переговорів з РФ, то, як зазначили в МЗС, мирна формула України залишається незмінною, а Росія знаходиться не в тій позиції, аби диктувати свої умови щодо початку переговорів.