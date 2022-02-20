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Байден созывает Совет нацбезопасности США по ситуации в Украине
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден проведет в воскресенье заседание Совета национальной безопасности по поводу ситуации в Украине.
Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, команда Байдена по национальной безопасности регулярно получает информацию о событиях на местах.
"Президент Байден продолжает следить за ситуацией в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует о развитии событий", - сообщила Джен Псаки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Она подтвердила, что "Россия может начать атаку на Украину в любое время".
Также Псаки сообщила, что 20 февраля Байден созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине.
Как говорится в сообщении, Байдена проинформировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими союзниками и партнерами.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил мировое сообщество в недостаточной реакции на агрессию России и инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности.
Напомним, 18 февраля Джозеф Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину, но Кремль еще может выбрать путь дипломатии, чтобы урегулировать ситуацию.
Напомним, украинский и американский президенты провели телефонные переговоры 13 февраля. Во время них Зеленский сказал Байдену, что его приезд в Киев в ближайшие дни "послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".
Но в Белом доме ответили, что в настоящее время у президента США Джозефа Байдена нет планов посетить Украину.