Байден созывает Совет нацбезопасности США по ситуации в Украине

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден проведет в воскресенье заседание Совета национальной безопасности по поводу ситуации в Украине.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, команда Байдена по национальной безопасности регулярно получает информацию о событиях на местах.

"Президент Байден продолжает следить за ситуацией в Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует о развитии событий", - сообщила Джен Псаки.

Она подтвердила, что "Россия может начать атаку на Украину в любое время".

Также Псаки сообщила, что 20 февраля Байден созовет заседание Совета национальной безопасности по ситуации в Украине.

Как говорится в сообщении, Байдена проинформировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими союзниками и партнерами.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил мировое сообщество в недостаточной реакции на агрессию России и инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности.

Напомним, 18 февраля Джозеф Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину, но Кремль еще может выбрать путь дипломатии, чтобы урегулировать ситуацию.

Напомним, украинский и американский президенты провели телефонные переговоры 13 февраля. Во время них Зеленский сказал Байдену, что его приезд в Киев в ближайшие дни "послужит мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".

Но в Белом доме ответили, что в настоящее время у президента США Джозефа Байдена нет планов посетить Украину.