БЕБ і СБУ викрили херсонського ексчиновника, що очолив міські тепломережі та ТЕЦ під час окупації

Детективи Бюро економічної безпеки України за матеріалами кібердепартаменту Служби безпеки України повідомили про підозру в колабораціонізмі колишньому посадовцю Херсонської міської ради, який під час окупації Херсону збройними силами Росії обійняв керівну посаду в "державному унітарному підприємстві "Херсонтепломережі".

Як повідомляють у БЕБ, чоловіку інкримінують провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади на окупованій території (частина 4 статті 111-1 Кримінального кодексу).

Згадана окупаційна структура була утворена на базі захоплених українського акціонерного товариства "Херсонська теплоелектроцентраль" та міського комунального підприємства "Херсонтеплоенерго".

Зазначається, що за вказівкою та безпосередньою участю цього "посадовця" проводилась "інвентаризація" майна та активів українських підприємств з метою їх передачі росіянам, здійснювалось втручання в роботу систем енергопостачання міста. Співробітників українських підприємств змушували переходити на роботу та підписувати контракти з вказаним окупаційним підприємством.

Згідно даних, опублікованих днями на сайті Офісу генерального прокурора, зазначену підозру 4 квітня БЕБ склало на ім'я Олексія Рибакова. Відомо, що за часів, коли мером Херсона був нинішній очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, Рибаков обіймав посаду начальника управління житлово-комунального господарства міста.

Крім того, Рибаков і сам балотувався в мери Херсона - в 2010 (від партії "Інформаційна Україна") та 2015 роках (від Всеукраїнської партії духовності та патріотизму), до Херсонської міськради - в 2015 (від тієї ж партії) та в 2020 році (від Радикальної партії Олега Ляшка), до Херсонської обласної ради - теж у 2020 році від РПЛ, а також до Верховної Ради від округу №182 самовисуванцем. Зрештою, жодної виборної посади він за ці роки так і не отримав.