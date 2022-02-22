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Белоцерковец пытается использовать коррупционный скандал в Киевсовете, чтобы переделить рынок МАФов, - СМИ
Коррупционный скандал, вспыхнувший в Киеве вокруг темы МАФов, запустил процесс передела рынка объектов розничной торговли в столице. Депутат Киевсовета от УДАРА Дмитрий Белоцерковец и замглавы фракции "Еднисть" Ваган Товмасян пытаются снова протянуть решение, которое радикально поменяет правила регулирования МАФов в Киеве
Об этом пишет издание "TELEGRAF" в статье "Коррупционный скандал или передел рынка МАФов в Киеве?".
В частности, издание отмечает, что в Киевсовете подготовлен проект решения, который предполагает, что "новым главой Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства станет замглавы фракции "Еднисть" депутат Киевсовета Ваган Товмасян. Кроме того, в состав комиссии вводится новый член – депутат от той же "Едности" Ольга Веремеенко. Нынешний глава комиссии – депутат от "Слуги народа" Владислав Трубицын, по задумке авторов проекта решения, становится рядовым членом комиссии".
Как пишет издание, в случае принятия такого решения, контроль над "комиссией МАФов" перейдет к УДАРу, который после смерти лидера "Едности" экс-мэра Киева Александра Омельченко взял под практически полный контроль фракцию его политсилы. Также перехват контроля над постоянной комиссией – это "попытка воспользоваться недавно вспыхнувшим коррупционным скандалом, одним из фигурантов которого стал нынешний глава комиссии Трубицын".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Одним из главных выгодополучателей от смены контроля над комиссией по МАФам, говорится в статье, станет Дмитрий Белоцерковец, "который уже давно активно продвигает предложение полностью поменять правила размещения МАФов в Киеве, а его главным оппонентом в этом вопросе выступал как раз Трубицын".
Перехват контроля над комиссией, пишет издание, "упростит Белоцерковцу продвижение своих предложений, которые "являются лишь попыткой передела рынка МАФов в столице. Рынка, который генерирует более 50 млн долларов в год, а потому является лакомым куском для очень многих. Тем более, накануне выборов и в районные советы, которые продвигает сейчас мэр Киева Виталий Кличко. Их же надо будет как-то финансировать".
Издание напоминает, что летом Белоцерковец не смог провести через Киевсовет новые правила для МАФов из-за массовых акций протеста киевских предпринимателей. "Предприниматели быстро сообразили, что предложенные им новые правила размещения МАФов, в случае их принятия, оставят их без работы, а их семьи без средств к существованию", - говорится в статье.
Тогда, подчеркивает издание, на стороне предпринимателей выступил Владислав Трубицын и другие депутаты от "Слуги народа", которые "поддержали инициативу бизнеса, и даже провел с ними первый круглый стол с целью начать вырабатывать совместный проект новых правил".
"И вот, сегодня мы видим, как коррупционное дело НАБУ используется Белоцерковцем как повод вначале установить контроль над постоянной комиссией Киевсовета, а после, чтобы попытаться снова провести "передел рынка МАФов" через Киевсовет. Все это под предлогом "борьбы с коррупцией", хотя по факту резкое и радикальное изменение правил размещения МАФов приведет лишь к резкому всплеску коррупции на этой теме, которым будет обязательно сопровождаться передел рынка", - подытожило издание.
Напомним, 9 февраля НАБУ сообщило, что задержало депутата Киевсовета Владислава Трубицына, его помощника, троих руководителей киевских КП и предпринимателя по обвинению в получении неправомерной выгоды якобы за услуги по размещению МАФов в Киеве. Сам Трубицын свою вину категорически отрицает, считая обвинения в свой адрес политически мотивированными как раз из-за его позиции по вопросу МАФов и правил их функционирования в Киеве.