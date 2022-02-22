Белоцерковец пытается использовать коррупционный скандал в Киевсовете, чтобы переделить рынок МАФов, - СМИ

Коррупционный скандал, вспыхнувший в Киеве вокруг темы МАФов, запустил процесс передела рынка объектов розничной торговли в столице. Депутат Киевсовета от УДАРА Дмитрий Белоцерковец и замглавы фракции "Еднисть" Ваган Товмасян пытаются снова протянуть решение, которое радикально поменяет правила регулирования МАФов в Киеве

Об этом пишет издание "TELEGRAF" в статье "Коррупционный скандал или передел рынка МАФов в Киеве?".

В частности, издание отмечает, что в Киевсовете подготовлен проект решения, который предполагает, что "новым главой Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства станет замглавы фракции "Еднисть" депутат Киевсовета Ваган Товмасян. Кроме того, в состав комиссии вводится новый член – депутат от той же "Едности" Ольга Веремеенко. Нынешний глава комиссии – депутат от "Слуги народа" Владислав Трубицын, по задумке авторов проекта решения, становится рядовым членом комиссии".

Как пишет издание, в случае принятия такого решения, контроль над "комиссией МАФов" перейдет к УДАРу, который после смерти лидера "Едности" экс-мэра Киева Александра Омельченко взял под практически полный контроль фракцию его политсилы. Также перехват контроля над постоянной комиссией – это "попытка воспользоваться недавно вспыхнувшим коррупционным скандалом, одним из фигурантов которого стал нынешний глава комиссии Трубицын".

Одним из главных выгодополучателей от смены контроля над комиссией по МАФам, говорится в статье, станет Дмитрий Белоцерковец, "который уже давно активно продвигает предложение полностью поменять правила размещения МАФов в Киеве, а его главным оппонентом в этом вопросе выступал как раз Трубицын".

Перехват контроля над комиссией, пишет издание, "упростит Белоцерковцу продвижение своих предложений, которые "являются лишь попыткой передела рынка МАФов в столице. Рынка, который генерирует более 50 млн долларов в год, а потому является лакомым куском для очень многих. Тем более, накануне выборов и в районные советы, которые продвигает сейчас мэр Киева Виталий Кличко. Их же надо будет как-то финансировать".

Издание напоминает, что летом Белоцерковец не смог провести через Киевсовет новые правила для МАФов из-за массовых акций протеста киевских предпринимателей. "Предприниматели быстро сообразили, что предложенные им новые правила размещения МАФов, в случае их принятия, оставят их без работы, а их семьи без средств к существованию", - говорится в статье.

Тогда, подчеркивает издание, на стороне предпринимателей выступил Владислав Трубицын и другие депутаты от "Слуги народа", которые "поддержали инициативу бизнеса, и даже провел с ними первый круглый стол с целью начать вырабатывать совместный проект новых правил".

"И вот, сегодня мы видим, как коррупционное дело НАБУ используется Белоцерковцем как повод вначале установить контроль над постоянной комиссией Киевсовета, а после, чтобы попытаться снова провести "передел рынка МАФов" через Киевсовет. Все это под предлогом "борьбы с коррупцией", хотя по факту резкое и радикальное изменение правил размещения МАФов приведет лишь к резкому всплеску коррупции на этой теме, которым будет обязательно сопровождаться передел рынка", - подытожило издание.

Напомним, 9 февраля НАБУ сообщило, что задержало депутата Киевсовета Владислава Трубицына, его помощника, троих руководителей киевских КП и предпринимателя по обвинению в получении неправомерной выгоды якобы за услуги по размещению МАФов в Киеве. Сам Трубицын свою вину категорически отрицает, считая обвинения в свой адрес политически мотивированными как раз из-за его позиции по вопросу МАФов и правил их функционирования в Киеве.