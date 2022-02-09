BlackSeaNews: Россия под видом учений готовит "морскую блокаду" украинских портов (КАРТА)

Российская армия готовится начать очередные учения, в этот раз в акватории Азовского и Черного морей. Для этого РФ заявила о перекрытии части этих морей, сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.

Отметим, что Россия не оставила возможность прохода торговых судов. Такая "морская блокада" фиксируется впервые с момента, как РФ аннексировала Крым в 2014 году.

"Вот так выглядят заявленные РФ перекрытия районов Черного и Азовского морей для ракетных и артиллерийских учений – начиная с 21:00 (UTC) 13/02/2022 по 21:00 (UTC) 19/02/2022. Никаких коридоров для прохода торговых судов не предусмотрено", — подчеркнул Клименко.

Карта: Facebook Андрея Клименко

Журналист объяснил, что Россия почти на неделю перекрывает Черное море в северо-западной части до границы территориального моря Украины. А Азовское — от побережья Крыма до побережья Краснодарского края.

Клименко призвал не паниковать по этому поводу, ведь это приведет к тому, что судовладельцы начнут и в дальнейшем менять свои планы, что снова негативно отразится на украинской экономике.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинской экономике дорого обошлась паника по поводу возможного вторжения России в Украину. Теперь для ее стабилизации потребуется около 4-5 миллиардов долларов, которые страна будет получать у международных кредиторов.

Чтобы успокоит зарубежные СМИ, глава государства организовал специальную пресс-конференцию, в рамках которой сообщил, что ВСУ и украинские власти контролируют ситуацию на границах страны.

Однако вскоре анонимные американские чиновники снова сообщили прессе об увеличении российских войск на границе с Украиной.