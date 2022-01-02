Боевики продолжают блокировать 5 из 7 КПВВ на Донбассе

Боевики самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заблокировали 5 из 7 контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

"В соответствии с решением командующего операцией Объединенных сил все КПВВ открыты для пропуска через линию разграничения. Контрольные пункты функционируют ежедневно с 08:00 до 16:00. При этом оккупанты продолжают полностью блокировать движение на пяти из семи дорожных коридоров", — сказано в сообщении.

Сообщается, что пропуск через линию разграничения осуществляется только в пункте "Станица Луганская". За неделю интенсивность пересечения линии разграничения уменьшилась на 9%. Всего за указанный период через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 6553 человека, а на контролируемую территорию - 5512 человек.

Напротив КПВВ «Новотроицкое» кафиры осуществляют пропуск только отдельных граждан дважды в неделю – в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 424 человека и 84 транспортных средства к временно оккупированной части Донбасса, 292 человека и 72 транспортных средства проехали на подконтрольную украинским властям территорию.

Через КПВВ «Счастье» проехали 3 грузовых автомобиля с гуманитарным грузом от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для населения временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, товары медицинского назначения и компьютерная техника общим весом более 28 тонн.

Напомним, в качестве условия открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе российская сторона выдвинула признание Украиной вакцины "Спутник V" и справок о такой иммунизации людей, прибывших из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).