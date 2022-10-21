Британська розвідка оцінила можливість створення боєздатних частин РФ у Білорусі

Росія навряд чи зможе створити боєздатні формування у Білорусі, а заяви про створення спільного російсько-білоруського угруповання військ потрібні для відвернення уваги України.

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Про це йдеться в повідомленні розвідки Британії.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 жовтня заявив, що до нового російсько-білоруського угруповання військ будуть залучені 70 тис. білоруських військових і до 15 тис. росіян.

"На сьогоднішній день малоймовірно, що Росія справді розмістила значну кількість додаткових військ у Білорусі. Росія навряд чи зможе сформувати боєздатні формування заявленої чисельності: її війська сконцентровані в Україні. Білоруські військові, швидше за все, зберігають мінімальну спроможність для проведення складних операцій", - йдеться в повідомленні.

Британська розвідка вважає, що ця заява є, ймовірно, спробою продемонструвати російсько-білоруську солідарність і переконати Україну перевести сили на охорону північного кордону.

Нагадаємо, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов 20 жовтня повідомив, що ймовірність повторного наступу російських сил з території Білорусі є і наразі така загроза зростає.

Зазначимо, на думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор РФ може використати додаткові сили в Білорусі для того, щоб українські війська залишалися під Києвом, уникнувши таким чином їхнього перекидання в інші місця для подальшого контрнаступу.

Саме тому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та лідер країни-агресора РФ Володимир Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.