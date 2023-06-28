Британська розвідка пояснила, як удари по мостах в Чонгарі вплинули на логістику росіян

Удари по мостах в Чонгарі ускладнили логістику для окупаційних військ, а темпи спорудження там понтонної переправи вказують на важливість цього шляху для армії РФ.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Аналітики нагадали, що вранці 22 червня ЗСУ завдали удару по мостах в Чонгарі, які сполучають Крим із окупованою частиною Херсонської області та є одним з двох основних шляхів сполучення.

Як зазначається, маршрут через ці мости є найкоротшим шляхом від російського логістичного центру в місті Джанкой до позицій окупантів на Запорізькому напрямі, де Росія зараз обороняється від контрнаступу ЗСУ.

"Тимчасове закриття маршруту призвело до того, що життєво важливим російським логістичним конвоям знадобилося як мінімум на 50% більше часу, щоб дістатися фронту альтернативними маршрутами", - йдеться у повідомленні.

Російська влада збудувала заміну у вигляді понтонного мосту протягом 24 годин після удару. Цілком ймовірно, що переправа використовується тільки для руху військових.

"Швидкість, з якою було збудовано запасний перехід, показує, наскільки життєво важливим є цей маршрут для військових дій Росії на окупованій території України", - наголосили у розвідці.

Нагадаємо, у ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow.

Зауважимо, в Крим з території Херсонщини веде три дороги — дві йдуть в районі Армянська — через Каланчак та Чаплинку, а інша — Чонгар. Дірки в мосту на Чонгарі означають, що тепер рашисти не зможуть їм нормально користуватись та возити туди-сюди військову техніку.