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Британська розвідка вказала на внутрішні розбіжності в Міноборони Росії щодо ведення війни

Британська розвідка вказала на внутрішні розбіжності в Міноборони Росії щодо ведення війни

Росія знову змінює командувача Західною групою російських військ в Україні. Така плинність кадрів може відображати розбіжності в Міноборони Росії.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що генерал-лейтенант Євгеній Нікіфоров, ймовірно, перебирає на себе командування Західною групою російських військ. Він стане щонайменше четвертим командувачем з'єднання з моменту вторгнення РФ. 

У розвідці нагадали, що як начальник штабу Східної групи російських військ в перші тижні вторгнення, Нікіфоров брав активну участь у плануванні катастрофічної спроби військ наступати на Київ з північного заходу, через Чорнобильську зону.

Зараз же перед Західною групою військ стоїть завдання утримувати правий фланг Росії - територію Луганської області в районі Кремінної та Сватового. Оскільки будь-яка сторона, за даними розвідки, може здійснити спробу наступу в цьому секторі.

"Триваюча плинність російських старших офіцерів, ймовірно, відображає внутрішні розбіжності щодо майбутнього ведення війни в Міністерстві оборони Росії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розвідка Британії повідомляла, що останніми днями армія країни-агресора РФ зміцнила сектор своєї лінії фронту поблизу Кремінної у Луганській області, оскільки місто перебуває під постійним тиском з боку ЗСУ.

Автор:
Ніна Комащенко