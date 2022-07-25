Буданов очолить комітет з питань розвідки при Президентові України

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов паралельно буде очолювати комітет з питань розвідки при Президентові України.

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Про це 25 липня повідомив Президент Володимир Зеленський в своєму черговому вечірньому зверненні до українців.

"Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати комітет з питань розвідки при Президентові України", — сказав очільник держави.

Нагадаємо, Буданов став керівником ГУР у серпні 2020 року. Він має орден "За мужність", а у 2022 році він отримав звання генерал-майора.

Також 25 липня Зеленський змінив командувача Силами спецоперацій ЗСУ — звільнив Григорія Галагана і призначив Віктора Хоренка. Цього ж дня президент звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Цим звільненням Зеленський продовжив чергу гучних звільнень в українському політикумі. Так, гарант звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора, а 17 липня він підписав указ про усунення Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) службових обов'язків.