Буданов розповів, звідки ГУР отримує інформацію про плани Кремля

Українська військова розвідка має джерела, близькі до президента країни-агресора Володимира Путіна. Тому у Києві знають про плани Кремля.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Reuters.

"У нас є свої джерела. Так би мовити, у найближчих кабінетах (до Путіна). Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається", - зазначив він.

Буданов нагадав, що саме ГУР першими попередили про реальну загрозу повномасштабного вторгнення РФ.

За його словами, Україна зробила висновки з 2014 року, коли РФ застала зненацька світ, захопивши український Крим і розв'язавши війну на сході.

"Інформаційну війну ми повністю програли у 2014 році. А війну, що почалася (у 2022 році) - ми почали тут зовсім інакше. І зараз росіяни програють інформаційну битву", - наголосив він.

Начальник ГУР також заявив, що Росія не припиняє спроб вбити його і він пережив безліч невдалих замахів, зокрема, невдалий підрив автомобіля.

"Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припинили спроби, але повторюся — все марно", — сказав Буданов.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов повідомляв, що російське суспільство розірване на дві частини. Наразі країна-агресор Росія дозріла до громадянської війни. Він розповів про перехоплені воєнною розвідкою України секретні дані російського Міністерства внутрішніх справ, де відображено настрої населення РФ під час заколоту так званої ПВК "Вагнер".

Раніше Буданов повідомляв, що після спроби збройного заколоту в РФ ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника так званої ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.